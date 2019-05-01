Bedensel engelli ikizini kurtarmak için denize atlayan kişiden 34 gün sonra acı haber

Samsun'da denize atlayan ikizini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden kardeşlerden diğeri de 34 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kardeşine mesaj atıp kendini denize bıraktı

Olay, Atakum ilçesiAdnan Menderes Bulvarı Halk İskelesi’nde 28 Mart'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bedensel engelli Murat Ünlü (31), akülü aracıyla iskeleye geldi. Bir süre sonra ikizi Yunus Ünlü’ye (31) mesaj atan engelli şahıs, daha sonra kendisini denize attı. Olay yerine gelen Murat Ünlü’nün ikizi de ağabeyini kurtarmak için denize atladı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Polis tarafından kurtarılan ikiz kardeşlerden Murat Ünlü özel bir hastaneye, Yunus Ünlü ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tıp Fakültesine kaldırılan Yunus Ünlü olay günü hayatını kaybetti. Özel hastanede 34 gündür tedavi altında bulunan Murat Ünlü de bu sabah hayatını kaybetti. Murat Ünlü Yenidoğan Mahallesi Yenidoğan Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.