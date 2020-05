Bedensel engelli eskrimci Elke Lale: "Her şeyi farklı şekilde de olsa yapabiliyorum"

"Engelli kelimesi bana bir şeyi yapamamayı ifade ediyor, her şeyi farklı şekilde de olsa yapabildiğim için, kullanmayı bile sevmiyorum" - "Çok hareketli bir çocuktum. Bir gece yine kardeşimle evimizde zıplıyor, takla atıyorken ani bir şekilde düştüm. Hayatımın en büyük acısını o an bacağımda hissettim" - "Parmağımdaki kırık, sinirleri etkilemişti ve bu geç farkedilmişti. 15 yaşındayken sol bacağımın ampute edilmesine karar verdim" - "Amaçlarım doğrultusunda hedeflerimi büyüttükçe çalışmalarımı yoğunlaştırdım. Şimdi tek bacağımla her şeyi yapabiliyorum, engelleri aşmak sanıldığı kadar zor değil"