Yerel Bedeni dere yatağında bulundu!
Yerel

Bedeni dere yatağında bulundu!

Bedeni dere yatağında bulundu!

Bolu'da iki gün önce mantar toplamak için evden ayrılan ve kayıplara karışan 88 yaşındaki adamın cansız bedeni dere yatağında bulundu.

Bolu’da 88 yaşındaki Orhan Demir, cumartesi günü öğle saatlerinde mantar toplamak için evinden çıktı. Akşam olmasına rağmen yaşlı adamın eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine AFAD koordinesinde bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaklaşık 3 gündür arama çalışmaları devam ediyor. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ORKUT ekipleri de bölgede yol gösterici rolünde, arama ekiplerine yardımcı oluyor. Ayrıca Bolu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), jandarma personeli, Bolu Tugay Komutanlığı’ndan 30 komando, arama çalışmalarına akredite olan arama-kurtarma dernekleri ve çok sayıda köyden vatandaşlar arama çalışmalarına katıldı.

Dere yatağında bulundu

Öğleden sonra ekiplerin arama çalışmaları sonuç verdi. Pirahmetler köyünün üst bölgesinde arama çalışmalarını sürdüren ekipler dere yatağında Demir’in cansız bedenine ulaştı.

