Bedelliye ilk ayda 405 bin başvuru

HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA

Yapılan bu başvuru sayısı, önceki 5 bedellinin toplam sayısını geçerek rekor başvuru oldu. 3 Kasımda bitecek olan bedelli askerlik başvurusundan yararlanmak isteyen ancak mali imkanı olmayan vatandaşlar, ellerindeki eşya ve araçları acil satılığa çıkardı. Bir vatandaş ise internet sitesinde At’ını paylaşarak “bedelli askerlik sebebiyle satılık at” dedi.