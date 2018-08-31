Bedelliye ilk ayda 405 bin başvuru
Ülkenin gündeminde en çok yer alan konulardan biri de bedelli askerlik. Yaklaşık bir ay içerisinde bedelliye 405 bin kişi başvuru yaptı.31 Ağustos 2018 Cuma 12:33
HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA
Yapılan bu başvuru sayısı, önceki 5 bedellinin toplam sayısını geçerek rekor başvuru oldu. 3 Kasımda bitecek olan bedelli askerlik başvurusundan yararlanmak isteyen ancak mali imkanı olmayan vatandaşlar, ellerindeki eşya ve araçları acil satılığa çıkardı. Bir vatandaş ise internet sitesinde At’ını paylaşarak “bedelli askerlik sebebiyle satılık at” dedi.
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