Ronaldo'dan dikkat çeken hareket: Ödülünü takım arkadaşına verdi

Cristiano Ronaldo, yeşil sahalarda kırdığı rekorların yanı sıra saha içindeki örnek davranışlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Suudi Arabistan'da sergilediği performansla gündemden düşmeyen Portekizli yıldız, maç sonu aldığı kararla tüm sporseverleri şaşırttı.

Al-Nassr formasıyla gollerine devam eden Cristiano Ronaldo, kariyerindeki gol sayısını 982'ye yükseltti. Portekizli yıldız, maçın ardından verilen ödülü ise kabul etmedi ve takım arkadaşına verdi.

Cristiano Ronaldo, ilerleyen yaşına rağmen gol yollarındaki etkileyici performansını sürdürüyor.

Suudi Arabistan Ligi'nin 11. haftasında Al-Faisaly ile karşılaşan Al-Nassr'da sahneye çıkan Portekizli yıldız, fileleri havalandırarak kariyerindeki gol sayısını 982'ye çıkardı.

"MAÇIN ADAMI" ÖDÜLÜNÜ KABUL ETMEDİ

Maçın ardından Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Abdullah Al-Hamdan'a büyük bir jest yaptı.

Cristiano Ronaldo 3-1 kazandıkları karşılaşmanın ardından verilen "maçın adamı ödülü"nü kabul etmedi.

TAKIM ARKADAŞINA VERDİ

Portekizli yıldız, takım arkadaşı Abdullah Al-Hamdan'ın hakkı olduğunu söyleyerek ödülü ona takdim etti.

O anlar böyle görüntülendi.