İdam edildi ama ölmedi! İki doz ölümcül ilaç verildikten sonra yaşananlar uzmanları şaşkına çevirdi

30 Eylül’de gerçekleştirilen infaz girişiminde bilincini kaybeden Christa Pike’ın sağlık durumunda beklenmedik bir ilerleme yaşandı. 7 Ekim’de komadan uyanan Pike’ın önce birkaç adım atabildiği, ardından yardımsız yürümeye ve tam cümlelerle konuşmaya başladığı bildirildi. Ancak iki doz ölümcül ilacın uzun vadede nasıl bir etki bıraktığı henüz bilinmiyor.

Komadan çıktı, yeniden yürümeye başladı

Pike’ın avukatlarından biri, fiziksel iyileşmenin belirgin şekilde ilerlediğini açıkladı. İlk günlerde iletişim kurmakta zorlanan Pike’ın artık daha rahat yürüyebildiği ve konuşmasının büyük ölçüde düzeldiği belirtildi.Doktorlar ise fiziksel iyileşmenin tek başına yeterli olmadığını değerlendiriyor. Pike’ın hafızası, bilişsel kapasitesi ve psikolojik durumu yakından takip ediliyor.

Kalıcı hasar için zamana ihtiyaç var

İdam girişiminin ardından Pike’ta kafa karışıklığı ve hafıza kaybı belirtileri görüldüğü, ayrıca kollarında ciddi yanıkların oluştuğu bildirildi. Sağlık ekibinin, yaşananların kalıcı bir hasara yol açıp açmadığını belirleyebilmesi için en az bir ay daha gözlem yapılması gerekebileceği ifade edildi.

Acil yardım çağrısında 31 dakikalık gecikme

Olay yalnızca başarısız infazla değil, sonrasında yaşanan acil müdahale süreciyle de tartışma başlattı. 911 kayıtlarına göre cezaevi yetkililerinin yapılan yardım çağrısının gerçek olduğunu doğrulaması 31 dakika sürdü. Cezaevi görevlileri ile ilk müdahale ekipleri arasındaki iletişim karışıklığının sağlık yardımını geciktirdiği belirtildi.

İnfazlar durduruldu

Hastanedeki tedavisinin ardından Debra K. Johnson Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülen Pike’ın takibi burada sürüyor.1995 yılında sınıf arkadaşı Colleen Slemmer’i öldürmekten ölüm cezasına çarptırılan Pike’ın başarısız infazının ardından Tennessee Valisi Bill Lee, sürecin bağımsız şekilde incelenmesi için eyaletteki idamları geçici olarak durdurdu.