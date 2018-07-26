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Bedellilere özel şafak kartlı künye!

21 gün olarak belirlenen bedelli askerlik için şafak kartlı özel künyeler üretildi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 12:06
Bedellilere özel şafak kartlı künye!

'Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi', TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasa ile bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 tarihi de dahil bu tarihten önce doğup, 15 bin TL ödeyenler, 21 gün temel askerlik eğitimi alarak yararlanabilecek.

Bedelli askerliğin komisyonda kabul edilmesinin hemen ardından firmalar, bedelli askerlikten yararlanacaklar için özel ürünler tasarlamaya başladı. Bursa'da faaliyet gösteren firma, bedelliden yararlanacaklar için özel künye üretti. Kredi kartı görünümlü ve 21 gün sayan şafak kartı şeklinde tasarlanarak internette 20 TL'den satışa sunulan künyeler, ilgi gördü.

 

''KÜNYELERE YOĞUN TALEP OLDU''

​Firma sahibi Birol Çil, 17 yıldır kişiye özel hediyelik ürünler tasarlayıp ürettiklerini söyledi. Çil, üzerinde 'Bedelli kart' ve isim yazan, ayrıca kredi kartı numarası ile çip bulunan künyelerin ilgi gördüğünü; ancak 'Bedelli askerlik' ve '21 gün' ibareleri bulunan künyenin daha çok satıldığını belirtti. Çil, şöyle konuştu:

"Bedelliden yararlanacaklar için böyle bir tasarım gerçekleştirdik. Şu anda talep çok ve satışlarımız iyi durumda. Kimileri arkadaşlarına hediye etmek için alıyor, kimileri ise espri amaçlı alıyor. Daha farklı ürünler de tasarlayacağız. Kupa, duvar saati, anahtarlık ve cüzdan gibi ürünlerde de bedelli askerlik konusunu işleyeceğiz. Bu ürünlerimizi de daha esprili hale getirip yine bedelli askerlikten yararlananlar ve yakınları için satışa çıkaracağız."

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 12:06
  1. Bursa
  2. Bedelli Askerlik
  3. asker künyesi

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