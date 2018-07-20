Bedellide faiz vurgunu

Yüksek faiz oranlarıyla üreticiyi ve tüketiciyi zora sokan konvansiyonel bankalar şimdi de bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak isteyen gençlere odaklandı. Yaş sınırı 25, ücreti de 15 bin lira olarak belirlenen uygulamadan faydalanarak kazançlarını arttırmaya çalışan bankaların ortalama yüzde 2 oranında faiz teklif etmesi söz konusu. “Büyük fırsat, önemli kampanya” gibi boş vaatlerle bu tekliflerle gençler faiz tuzağına çekiliyor, 15 bin liralık borç 25 bin lirayı geçiyor.

Ödenecek dosya masrafları ile her yıl yenilenecek hayat sigortası bedelleri eklendiğinde 48 ayın sonunda bu rakam bedelli rakamı olarak açıklanan 15 bin liraya yaklaşılıyor.

10 BİN LİRA FAZLADAN ALIYORLAR

Bedelliden faydalanmak için 48 aylık ihtiyaç kredisine başvuranların elinde avucunda ne varsa faize gidiyor. Bunlar her ay fazladan 217,5 lira ödemek zorunda kalıyor. 15 bin liralık borç, 48 ay sonra 25 bin 500 lirayı buluyor.

ARADA BÜYÜK FARK VAR

36 ay vadeli kredi kullanmayı tercih edenler ise her ay 210 lira faiz yükü ile karşılaşıyor. Haliyle toplam borç çığ gibi büyüyor ve 15 bin liradan 22 bin 600 liraya yükseliyor.

Borcunu 24 ay vadeye yayarak bedelli askerliğe başvurmayı planlayanların da her ay fazladan 204 lira ödeyeceklerini, borçlarının 2 sene sonra 20 bin lira olacağını dikkate almaları gerekiyor.

12 ayda kredisini kapatıp askerlikle ilgisini kesmeyi hedefleyenlerin her ay 203 lirası buhar olacak. Bu da 15 bin liralık borcun 17 bin 441 lirayı çıkması anlamına geliyor.

FAİZ ORANLARI

Ortalama yüzde 2 faiz oranı ile alınan kredinin maliyeti cep yakıyor.

Vade vade 15 bin liralık kredinin taksit ve toplam tutarı şöyle:

BANKALARIN TEKLİFLERİ

15 bin liralık ihtiyaç kredisi için bankaların teklif ettiği fahiş faiz oranları şu şekilde:

QNB Finansbank 1,79

İş Bankası 1,80

ING Bank 1,94

TEB 1,95

Akbank 2,07

Garanti 2,09

İKİ KATI KAZANÇ SAĞLAYACAKLAR

1 milyon 324 bin askerlik yükümlüsünü kapsayan bedelli askerlik uygulamasının ekonomiye 19,9 milyar lira katkı yapacağı öngörülürken, bankalar, çekilecek faizli krediler sayesinde bu rakamın en az yarısı kadar kazanç elde edecekler.