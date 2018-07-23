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Bedelli askerlikten yararlanacak olan çalışanlara müjde! Düzenleyeme konuldu

Bedelli askerlikten yararlanacak çalışanlara müjdeyi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş verdi. Muş, "Düzenlemeye izinli sayılacaklar diye şart koyduk" dedi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 20:57
Bedelli askerlikten yararlanacak olan çalışanlara müjde! Düzenleyeme konuldu

AK Parti Grup BaşkanvekiliMehmet Muş, bedelli askerlikle ilgili yaptığı açıklamada, ''Hem kamuda hem de özel sektörde çalışanlar için düzenlemede izinli sayılacaklar diye şart koyduk. Burada çalışanlarımız celp dönemlerine müracaat eder ve askere giderse bunları izinli sayacaklar'' dedi.

"ÇALIŞANLAR İZİNLİ SAYILACAK"

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştu.

Muş, bedelli askerlik konusunda karşı karşıya kalınan yığılmadan dolayı bunun çözümü için teklifte bulunduklarını ifade ederek, kararların net olduğunu kaydetti.

Mehmet Muş, bedelli askerlikle ilgili olarak temel eğitim konusunda, ''Hem kamuda hem de özel sektörde çalışanlar için düzenlemede izinli sayılacaklar diye şart koyduk. Burada çalışanlarımız celp dönemlerine müracaat eder ve askere giderse bunları izinli sayacaklar. 38 yaştan sonra gelenler için 2 bin euro, 38 yaş öncesi için bin euroyu, bunu eşitledik. 2 bin euro yaptık. Türkiye'de 15 bin TL'dir. Makul bir fiyatla bu mesele teklif edilmiştir. Askere gidenler izinli sayılacaktır'' dedi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 20:57
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