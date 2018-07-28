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Bedelli askerlikte sıcak gelişme! Kışlalar belli oldu

Bedelli askerlerin 21 günlük eğitimi hangi birliklerde alacaklarına yönelik taslak çalışmada kışlaların isimleri belirlendi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 13:45
Bedelli askerlikte sıcak gelişme! Kışlalar belli oldu

üksek oranda başvuru olması durumunda celp dönemlerinin her ay yapılması öngörülüyor. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler yasanın Resmi Gazetede yayımından itibaren 3 ay içinde başvuru yapacaklar. Kasım ayında kesin başvuru sayısının netleşmesi bekleniyor.

Sözcü'nün haberine göre; 1 milyon 340 bin kişinin yasadan yararlanma imkanı olduğu ve 400 bin civarında bir başvuru beklendiği belirtiliyor. Başvurunun fazla olması durumunda kara kuvvetlerinin yanı sıra İçişleri Bakanlığına bağlı jandarma eğitim komutanlıklarının da devreye alınabileceği belirtiliyor.

Bedelliler için 21 günlük eğitimin verilmesi düşünülen birlikler şöyle:

58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur

5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas

1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa

3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya

48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan

3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale

1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın

116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale

9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik

Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir

10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 13:45
  1. Tokat
  2. Sivas
  3. Manisa
  4. İzmir
  5. Erzincan
  6. Çanakkale
  7. Burdur
  8. Bilecik
  9. Aydın
  10. Antalya
  11. Amasya
  12. Bedelli Askerlik
  13. eğitim kışlaları
  14. acemi birliği
  15. kritik gelişme
  16. 21 gün zorunlu eğitim

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