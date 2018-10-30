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Bedelli askerlikte flaş gelişme! Süreyi uzatın çağrısı

SİME-SEN Genel Başkanı Serdar Dursun, bedelli askerlik başvuru sürecinin kısa bir süre daha uzatılması yönünde çağrı yaptı.

30 Ekim 2018 Salı 11:46
Bedelli askerlikte flaş gelişme! Süreyi uzatın çağrısı

 Büyük yoğunluğun yaşandığı bedelli askerlik başvurularının son günlerinde önemli bir çağrı yapıldı. SİME-SEN Genel Başkanı Serdar Dursun, yaptığı açıklamada, başvuru süresinin kalan günlerinde işlemlerin yetişmesinin imkansız olduğunu öne sürerek, 'Başvuru süresi makul bir kısa zaman daha uzatılmalı' çağrısında bulundu

SİME- SEN Genel Başkanı Dursun, yaptığı yazılı açıklamada, bedelli askerliğe başvuranlardan yalnızca yarısına yakın kısmının başvurusunun tamamlandığını belirtti. Türkiye'de, şu anda 368 askerlik şubesince hizmet verildiğini ve bu şubelerde 4 bine yakın memur çalıştığını belirten Dursun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yetişme imkanı yok"

"3 Ağustos'tan bugüne kadar bedelsiz askerlikte sevki yapılanlar göz önünde bulundurulduğunda, şu anda 1 haftada 300 bin kişinin daha sevkinin yapılması zorunluluğu ortaya çıktı. '24 saat çalışma' denildi. Ancak istatistiklere bakıldığında bu sevklerin 24 saat esası ile dahil yapılma ve belirtilen tarihe yetişme imkanı yok görünüyor. Bedelli askerlik süresinin makul bir kısa zaman daha uzatılması gerekiyor. Bu uzatılma, hem şubelerdeki çalışanların hem, Milli Savunma Bakanlığı’nın hem de başvuruda bulunan ve bulunacak vatandaşların kesinlikle faydasına olacak bir ihtiyaçtır. Süre uzatılırsa problem ortadan kalkacaktır."

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 11:46
  1. Bedelli Askerlik
  2. askerlik süresi

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