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Bedelli askerlikte flaş gelişme! Celp tarihleri belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlikle ilgili ilk 3 döneme ait celp planlamasını bir süre önce tamamladı. Buna göre bedelli askerlikten faydalanacak ilk 12 bin isim, 15 Eylül'de kışlada olacak.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 18:06
Bedelli askerlikte flaş gelişme! Celp tarihleri belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik yapacak yükümlülere yönelik celp planlamasını bitirdi. 

Silah altına alınacak bu askerlerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakları Salı günü itibarıyla e-Devlet üzerinden ilan edilecek.

Bedelli askerlikten ilk faydalanacaklar belli oluyor. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlikle ilgili ilk 3 döneme ait celp planlamasını bir süre önce tamamladı.

Buna göre başvurusunu tamamlayan 61 bin 843 kişi, 3 aylık sürenin bitmesi beklenmeden 21 gün askere alınacak.

12 BİN BEDELLİ ASKER 15 EYLÜL'DE KIŞLADA OLACAK

Yaklaşık 12 bin kişi ilk celp döneminde, yani 15 Eylül'de kışlada olacak. 12 bin kişinin isimleri ise e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Silah altına alınacakların birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakları duyurulacak.

Adayların başvuruya ilişkin tüm işlemlerini yoklama tarihlerine kadar tamamlamaları gerekiyor. İşlemlerini bu tarihlere kadar tamamlamayanlar hakkını kaybedecek.

İKİNCİ DÖNEM İÇİN TARİH 6 EKİM

İkinci dönem temel askerlik eğitimi 6 Ekim, Üçüncü dönem temel askerlik eğitimi ise 27 Ekim'de başlayacak. Bu dönemde birliklerine teslim olacak yükümlüler ise 6 Eylül ve 27 Eylül günlerinde belli olacak.

Bedelli Askerlik başvurusunu henüz tamamlamayanlar için celp planlaması ayrıca yapılacak. Bu planlama 3 Kasım'dan sonra duyurulacak.

(TRT HABER)

 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 18:06
  1. Bedelli Askerlik Açıklandı
  2. Celp tarihleri açıklandı
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YORUM YAZ

  • esenyurtesenyurt1 sa önce
    reis bizi afrine gotur diyen arkadaslar mıydı bunla.r Hayırlı teskereler
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