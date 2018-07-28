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Bedelli askerlikte eğitim verilecek 14 birlik belli oldu

Bedelli askerlerin 21 günlük eğitimi hangi birliklerde alacaklarına yönelik taslak çalışma yapıldı. Taslakta Burdur, Manisa, Antalya, Sivas, Tokat, Erzincan, Amasya ve Bilecik’teki Piyade ve Topçu Er Eğitim Tugay ve Alay Komutanlıkları planlamaya alındı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 15:01
Bedelli askerlikte eğitim verilecek 14 birlik belli oldu

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, yasanın Resmi Gazetede yayımından itibaren 3 ay içinde başvuru yapacaklar. Yüksek oranda başvuru olması durumunda celp dönemlerinin her ay yapılması öngörülürken, kesin başvuru sayısının kasım ayında netleşmesi bekleniyor.

1 milyon 340 bin kişinin yasadan yararlanma imkanı olduğu ve 400 bin civarında bir başvuru beklendiği belirtiliyor. Başvurunun fazla olması durumunda kara kuvvetlerinin yanı sıra İçişleri Bakanlığına bağlı jandarma eğitim komutanlıklarının da devreye alınabileceği belirtiliyor.

KIŞLALAR BELLİ OLDU

Bedelliler için 21 günlük eğitimin verilmesi düşünülen birlikler şöyle:

58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur

5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas

1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa

3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya

48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan

3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale

1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın

116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale

9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik

Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir

10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 15:01
  1. Tokat
  2. Sivas
  3. Manisa
  4. İzmir
  5. Erzincan
  6. Çanakkale
  7. Burdur
  8. Bilecik
  9. Aydın
  10. Antalya
  11. Amasya
  12. bedelli askerlik
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