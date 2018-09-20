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Bedelli askerlikte "adli tatil" teklifi

Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığına yargıdaki iş yükü dikkate alınarak, talep etmeleri halinde hakim, savcı, hakim ve savcı adayları ile avukatların bedelli askerlik hizmetinden adli tatil döneminde yararlandırılmaları teklifinde bulundu.

20 Eylül 2018 Perşembe 12:14
Bedelli askerlikte "adli tatil" teklifi

Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığına yargıdaki iş yükü dikkate alınarak, talep etmeleri halinde hakim, savcı, hakim ve savcı adayları ile avukatların bedelli askerlik hizmetinden adli tatil döneminde yararlandırılmalarını önerdi.

ADALET BAKANLIĞINDAN, SAVUNMA BAKANLIĞINA YAZI

 

Yazıda, yargılama faaliyetlerinin etkin, verimli ve hızlı işlemesinde yargı çalışanlarının önemli görevler üstlendiği belirtildi.

Yargılama faaliyetleri yerine getirilirken, verilen kararların isabetinin yanında yargısal süreçlerin de makul zaman diliminde tamamlanmasının önemli olduğu ifade edilen yazıda, adalet hizmetlerinin kesintisiz şekilde verilmesi gerektiği de vurgulandı.

Yazıda, yargı mensuplarının çeşitli nedenlerle görev başında bulunmamalarının yargılamaların uzamasına yol açtığına, bu durumun sınırlı sayıda kadrosuyla ağır iş yükü altında bulunan yargı mercilerinin yükünün daha da artmasına neden olduğu kaydedildi.

Adalet Bakanlığı, yargılamaların aksamadan, kesintisiz şekilde sürdürülmesi, muhtemel yakınmaların, hak kayıplarının önüne geçilebilmesi amacıyla talepleri halinde hakimler, savcılar, hakim ve savcı adayları ile avukatların bedelli askerlik hizmetinden yargının iş yükünün az olduğu adli tatil dönemine denk gelen 20 Temmuz-31 Ağustos tarihlerinde yararlanmalarını talep etti.

Adalet ve Milli Savunma bakanlıklarının, görüşme gerçekleştirdiği ve bu konuda düzenleme çalışması yapıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 12:14
  1. Adalet Bakanlığı
  2. Milli Savunma Bakanlığı
  3. bedelli askerlik
  4. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

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