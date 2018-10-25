Bedelli askerlik yoğunluğu gece de devam ediyor! 24 saat açık olacak
Üsküdar Askerlik Şubesi önünde bedelli askerlik imkânından faydalanmak isteyen adaylar uzun kuyruklar oluşturdu.25 Ekim 2018 Perşembe 23:28
Bedelli askerlik başvuru süresinin bitmesine 8 gün kala, adaylar askerlik şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
KUYRUK GECE DE DEVAM ETTİ
Üsküdar Askerlik Şubesi önünde bedelli adaylarının bekleyişi gece de devam etti.
Şube önünde sırada bekleyen asker adayları, gerekli olan parayı yeni denkleştirdiklerini belirtti.
24 SAAT AÇIK OLACAK
Bedelli askerlik müracaatları sebebiyle askerlik şubelerinin 24 saat açık olacağı öğrenildi.
YORUM YAZ