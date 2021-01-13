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Gündem Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu?
Gündem

Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu?

Bedelli askerlik sonuçları belli oldu mu? Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? Bedelli askerlik yerleri için Milli Savunma Bakanlığı’ndan duyuru bekleniyor. Bedelli askerlik başvuru kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yurt genelinde binlerce asker adayının başvuru yaptığı bedelli askerlik sonuçlarına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki, Bedelli askerlik sonuçları belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-01-13 23:18:00 -
Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu?

Bedelli askerlik yerleri için Milli Savunma Bakanlığı’ndan duyuru bekleniyor. Yurt genelindeki binlerce asker adayı vatandaşın merakla beklediği sonuçlar için ne zaman açıklanacağı yönünde araştırmalar yapılıyor. Peki, bedelli askerlik sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak?

Bedelli askerlik başvuru kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yurt genelinde binlerce asker adayının başvuru yaptığı bedelli askerlik sonuçlarına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki, adayların yakından takip ettiği bedelli askerlik kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Bedelli askerlik sonuçları belli oldu mu?

Bedelli askerlik kura sonuç tarihi henüz açıklanmadı. Başvuru bilgilendirmesinde bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden açıklanacağı belirtildi.

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