Askere gidenler kıdem tazminatı alır mı? Askerlik düşecek mi, düştü mü derken askerlik yasası çıktı ve zorunlu olan 12 ay askerlik 6 aya düştü. İsteyen 6 aydan sonra ikinci bir altı ay daha askerlik görevini yapabilmekte. İkinci 6 aydan sonra devlet askerlere çeşitli haklar vermekte. Gençler isterlerse de bedelli askerlik yapabilmekte. Peki askere gidecek biri çalıştığı yerden tazminat alır mı? Bedelli askerlik yapanlar kıdem tazminatı alır mı? İşte detaylar.

Bedelli askerliğe gidecekler kıdem tazminatını alabilecekler mi alamayacaklar mı? İş kanununa göre kıdem tazminatının alınabilmesinin şartlarından biri de askerlik nedeniyle iş sözleşmesinin fesh edilmesidir. Askere giden gençler çalıştıkları yerden istifa etseler dahi kıdem tazminatı alabilecekler. Peki bedelli askerlik durumunda kıdem tazminatı alabilinecek mi. Yeni kanun kapsamında bedelli askerlik yapanlar işten ayrıldıkları durumunda alabilecekler. Yeni askerlik kanununa göre bedelli askerlik hizmetinden faydalanacakların önünde iki seçenek bulunmaktadır. Bunlardan ilki, aday iş akdini feshedecek. İkincisi ise, aday ücretsiz izin alarak askere gidecek ve dönüşünde kaldığı yerden işine devam edecek. Burada işverenin inisiyatifi de önemli bir konu olarak ön plana çıkmaktadır. Şu anda 460 bin kişi civarında bulunan bakaya, saklı ya da yoklama kaçağı durumundaki asker adayları bir sefere mahsus olmak üzere bu seçeneklerden faydalanabilecek. Bedelli askerlik için iş akdini fesheden bir aday, en az bir yıl kıdemi bulunması şartı ile kıdem tazminatından faydalanabilecek. Kısaca askerliğini kısa dönem, yedek subay ya da yedek astsubay olarak yapmak için iş yerinden ayrılan adaylar kıdem tazminatını alabilecekler.

Muvazzaf askerlik ve bedelli askerlik birbirinden farklı değerlendirilmektedir. Bedelli askerlik, 21 günlük temel askeri eğitimi içeren bir düzenlemedir. Bedelli askerlik düzenlemesi ile 1111 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 55’in 4. fıkrasında açıkça belirtilmiştir ki, bedelli askerler bu hizmetin yerine getirildiği süre boyunca çalıştıkları işyerlerinde ücretsiz izinli sayılacaklardır. "Geçici Madde 55. Der ki: Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları işyeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız ve ücretsiz izinli sayılırlar."