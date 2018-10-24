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Bedelli askerlik sistemi değişiyor

Milli Savunma Bakanlığı herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayacak bedelli askerlik sistemini önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak.

24 Ekim 2018 Çarşamba 11:38
Bedelli askerlik sistemi değişiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Akar, bedelli askerlik başvurularıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

"Askerlik şubelerimiz 24 saat çalışacak''

Bakan Akar şunları söyledi: "Bedelli askerlik şu ana 672 bin 306 gencimiz elektronik postayla müracatlarını gerçekleştirdi. Dekontlarını teslim eden  sayısı 377 bin 410. Tahminlerimiz 400 bin civarındaydı. Askerlik şubelerinde sıkışıklık olduğu bilgisini aldık. Askerlik şubelerimiz gerekli yerlerde 24 saat görev yapacak. 3 Kasım'dan önce bütün müracaatların bitmesini sağlayacağız.

"Yeni sistemi yürürlüğe sokacağız''

Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız. Sosyal boyutu, siyasi boyutu dahil askerlik noktasından baktığınızda neler yapabiliriz, çalışmamızı bitirmek üzereyiz. Öğretmen hakim  doktor akademisyen sporcu gençlerimiz var. Onların meşguliyetlerin dikkate alarak en iyi çözüm ne olabilir diye çalışılıyor. Kısa sürede sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz. Yakın sürede yürürlüğe sokmaya çalışacağız."

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 11:38
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