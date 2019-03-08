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Bedelli askerlik ne kadar? Bedelli askerlik belli oldu son dakika 2019

Milyonlarca asker adayı bedelli askerlik ne kadar olacak sorusunun yanıtını merak ederken resmi açıklama geldi. Askerliğini bedelli olarak yapmayı tercih eden vatandaşlar için bedelli askerlik ücreti son dakika belli oldu. Askerlikte bedelli ücret miktarını Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı. İşte bedelli askerlik ile ilgili son dakika detaylarıyla son gelişmeler...

08 Mart 2019 Cuma 16:34
Bedelli askerlik ne kadar? Bedelli askerlik belli oldu son dakika 2019

Milyonlarca asker adayı bedelli askerlik ne kadar olacak sorusunun yanıtını merak ederken resmi açıklama geldi. Askerliğini bedelli olarak yapmayı tercih eden vatandaşlar için bedelli askerlik ücreti son dakika belli oldu. Askerlikte bedelli ücret miktarını Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı. İşte bedelli askerlik ile ilgili son dakika detaylarıyla son gelişmeler...

Uzun süredir kamuoyunun beklentisinde olan yeni askerlik sistemi hakkında son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda 'yeni askerlik sistemi nasıl olacak?' sorusuna cevap vererek tek tip olarak da anılan sürecin detaylarını paylaştı.

Bedelli askerlik ne kadar oldu?

Milli Savunma Bakanı Akar, 'yeni askerlik sisteminin' detaylarını açıkladı.

Yeni askerlikte bedelli askerlik ücreti, (40 bin gösterge X memur maaşı X 6) formulüyle hesaplanacak. Bu rakam bugün 31 bin liraya denk geliyor. Ancak her yıl memur maaşına gelen zamlarla birlikte bu ücret yeniden belirlenecek.

Akar, yeni askerlik sisteminin üzerinde çok çalıştıkları, olabildiğince modern verileri kullandıkları bir çalışma olduğunu belirterek, "Modern, öngörülebilir, TSK'nın ihtiyacını, gençlerin eğitim ihtiyacını karşılayacak noktaya geldiğini söyleyebilirim." dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:34
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