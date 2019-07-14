Milli Savunma Bakanlığı bedelli ve dövizli askerlik yapacak yükümlülerin ücretini belirledi. Bedelli askerlik yapmak isteyenler 33 bin 230 lira dövizle askerlik yapacaklar de 5 bin 442 avro ücret ödeyecek. Bedelli başvuruları 16 Temmuz'da başlayacak. Yedek subay ve yedek astsubay olma hakkına sahip olanlardan 2019'da silah altına alınmak isteyip yoklaması olmayanlar, 16-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden yoklamalarını yaptıracak, bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini belirtecek. Bedelli olarak askerliklerini yapacak vatandaşlar bedelli askerlik ne kadar sorusunu yöneltiyor. Peki bedelli askerlik ne kadar 2019?

Bedelli askerlik ne kadar 2019?

Bedelli askerlik yepmek isteyenler 33 bin 230 lira dövizle askerlik yapacaklar de 5 bin 442 avro ücret ödeyecek. Bedelli başvuruları 16 Temmuz'da başlayacak.

2019 yılında başvuru yapmak isteyen adaylar için başvuru ücreti olarak 33 bin 230 lira açıklandı. Öte yandan dövizle askerlik yapacak olan kişilerdense 5 bin 442 avro ücret talep edilecek. 26 Haziran 2019'da yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 1 Kasım 2019'a kadar, diğer hak sahibi yükümlüler ise 31 Aralık 2019'a kadar yapacak. Yani bedelli askerlikten yararlanmak isteyen bakaya ve asker kaçakları 1 Kasım diğer yükümlüler ise 31 Aralık tarihine kadar ödemelerini yapabilecekler.