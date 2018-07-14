Bedelli askerlik KHK'sı ne zaman?

Bedelli askerlik bekleyen 5 milyon asker adayına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerliğin yeni yasama dönemine (1 Ekim) kadar çalışmaların tamamlanacağını ancak bedelli askerlik için Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile daha erkene çekilebileceğini söyledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 5 milyon genci yakından ilgilendiren bedelli askerlik konusunda son dakika açıklamalarda bulundu. Yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’deki NATO Zirvesi dönüşünde uçakta yaptığı bedelli askerlikle ilgili değerlendirmeleri şöyle: Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanımız çalışmalarını yapacaklar. Ne kadar kişiyi kapsayacak, hangi yaş grupları arasında olacak, ücret ne kadar olacak, tüm bu konular belirlenecek. Zannediyorum en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde (1 Ekim’de başlayacak) açıklamış oluruz. Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz. O zaman daha erkene çekmiş oluruz”

BEDELLİ ASKERLİKTE ÜCRET NE OLACAK?

Türkiye gündemini bir hayli zamandın meşgul eden bedelli askerlik konusunda hükümet seçimler sonrasını işaret etmişti. 24 Haziran seçimleri bitti. Şimdi gözler bedelli askerliğin çıkacağı tarihe ve bedelli askerlikte ücretin ne olacağı konusuna çevrildi. Bedelli askerlikte ücretin ne kadar olacağına ilişkin ilk ipuçları AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan konuyla ilgili olarak, "Bu çok büyük bir problem. Bu konuda adım atmak istiyoruz. Daha makul fiyatlarla bir çalışma yapabiliriz. 3 aylık 5 aylık askerler operasyona gitmiyor. Ülkede askerlikle ilgili sorun yaşayan gençlerin olmamasını istiyoruz. Bedelliyi çok daha kalıcı, bir sorun olarak ele alıp çözmek istiyoruz" dedi.