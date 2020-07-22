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Bedelli askerlik kaldırıldı mı? Dövizle askerlik yapılmayacak mı?

Bedelli askerlik olmayacak mı? | Milli Savunma Bakanlığı dövizli askerlik hizmeti uygulaması hakkındaki düzenlemeyle ilgili bir değişiklik yapıldı. Vatandaşlar “Bedelli askerlik kaldırıldı mı?” , “Bedelli askerlik bitti mi?” , “Dövizle askerlik kaldırıldı mı?” , “Dövizle askerlik yapılmayacak mı?” konularını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 10:48:00 -
Bedelli askerlik kaldırıldı mı? Dövizle askerlik yapılmayacak mı?

Resmi Gazete’nin 22 Temmuz sayısında dövizle askerlikle ilgili karar hakkında bir karar yayınlandı. Peki, bedelli askerlik kaldırıldı mı?

Bedelli askerlik kaldırıldı mı? Dövizle askerlik yapılmayacak mı?

Milli Savunma Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan asker alma yönetmeliği, askerlik çağı içindekilerin askerlik işlemleri ile bu işlemlerle ilgili kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarına ilişkin esasları kapsıyor.

Yeni yönetmelikle, dövizle askerlik hizmeti uygulama esasları hakkında yönetmelikle ilgili düzenleme yapılarak, yürürlükten kaldırıldı.

Askeralma yönetmeliği ile ayrıca, erat sevkiyat yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği başta olmak üzere bu alanda birçok yönetmeliğin maddelerinde düzenleme yapıldı, bazı yönetmelikler de yürürlükten kaldırıldı.

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