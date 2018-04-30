‘Bedelli askerlik gündemimizde yok’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ve Kore ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı’nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bedelli askerlik ile ilgili soruya da cevap veren Erdoğan, “Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil, böyle bir durum yok. Ve hele hele bir tarafta tabi Afrin, bir tarafta Fırat Kalkanı harekatı bunların olduğu bir dönemde bunu gündemimize almak şehitlerimize özellikle gazilerimize saygısızlık olur” diye konuştu. Erdoğan, rakam belirtmemekle birlikte, anketlerde açık ara önde olduklarını ifade etti.

ABDULLAH GÜL’E YORUM YOK

Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı adayı olmayacağı yönündeki açıklaması hatırlatılan Erdoğan, şunları söyledi: “Ben bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım, zaten Sayın Gül değerlendirmeleri kendileri de yaptılar. Seçim meydanı herkese açıktır ve seçim meydanı da bu noktada zaten temenni ederiz bir an önce her siyasi parti adayını belirler.”