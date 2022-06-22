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Gündem Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis Komisyonu'ndan geçti
Gündem

Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis Komisyonu'ndan geçti

AK Parti'nin hazırlayıp sunduğu, bedelli askerlik düzenlemesini de içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 20:20:00 -
Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis Komisyonu'ndan geçti

Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.

Teklifin ilk imza sahibi Refik Özen, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Türk milletinin gönlünde "peygamber ocağı" olarak nitelendirildiğini ve milletin göz bebeği konumunda bulunduğunu söyledi.

"Tehditler doğru analiz edilecek"

TSK'nın gücünü milletten, tecrübesini tarihten aldığını, hukukun üstünlüğü ilkesi esasında kutsal vatan topraklarını ve menfaatlerini korumak için her türlü gayreti gösterdiğini vurgulayan Özen şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tevdi edilen görevleri yerine getirebilmesi; her türlü harekata hazır, etkin, caydırıcı ve saygın bir kuvvet olma vasfını sürdürmesine bağlıdır. Bu kapsamda, üzerinde görüştüğümüz kanun teklifi ile toplam 7 kanunda değişiklik yapılması öngörülmektedir. Bu kanun teklifi ile ülkemiz ve devletimizin büyüme ve gelişme potansiyeli istikametinde bölgemiz ve dünyada artarak gelişen ve değişen riskleri, tehditleri doğru analiz ederek Milli Savunma Bakanlığımızın ihtiyaçları ile kamu hizmetinin değişkenliği ve hukukun gelenek yapısı esas alınarak düzenlemeler yapılmaktadır."

Özen, düzenlemeyle Milli Savunma Bakanlığının bir kısım ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladıklarını, Komisyon üyelerinin de yapıcı öneri ve görüşleriyle teklife katkı sağlayacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

İYİ Parti: Kanun teklifine olumlu bakıyoruz

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Türk ordusunun, Türk milletinin yılmaz, yıkılmaz kalesi olduğunu, pek çok uygarlığın kurulup yıkıldığı Anadolu topraklarında tüm zorluklara rağmen yıllardır var olan Türk milletinin bunu güçlü ordusuna borçlu olduğunu söyledi.

Türk milleti, bu coğrafyada kalmaya devam etmek istiyorsa ordusunu her yönüyle her zaman hazır tutması gerektiğini vurgulayan Örs, "İYİ Parti olarak milli savunmaya ilişkin konuları hep hassas görüyoruz. Konuyu hep siyaset üstü gördük ve her bütçesine de 'evet' oyu kullandık. Kanun teklifine genel manada olumlu bakıyoruz. Ancak ordumuzun çıkarları doğrultusunda eleştirilerimizi de dile getiriyoruz." diye konuştu.

Örs, teklife, astsubaylara makam ve görev tazminatının verilmesine ilişkin madde eklenmesi gerektiğine dikkati çekerek "TSK'nın bel kemiği olan astsubaylarımız emekli olduktan sonra tekrar çalışma durumunda kalmaktadırlar. Bu duruma bir çözüm getirmeliyiz." ifadesini kullandı.

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Yorumlar

asim keskin

Türkiye tarihinin en adaletsiz kanunu ve uygulamasi.O kadar zenginimiz varki.madem ülkeye katkida bulunacak, o zaman bedeli ücretleri yillik cirlarinin yüzdesine göre alinsin ki adil olsun. öyleki, trilyoner de ayni bedeli ödüyor, kücük isletmeci de ayni bedeli ödüyor. neden ? adil olunsana.

havva BULUT

normal haber vicdanlı akit chp yapsa bu yasayı vicdanın harekete geçer akit ak parti olunca nası vicdan bu be anlamadım
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