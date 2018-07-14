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Bedelli askerlik beklentisi sürüyor

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesi gündemde yer alan bedelli askerlik konusu tazeliğini korumaya devam ediyor.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 13:02
Bedelli askerlik beklentisi sürüyor

HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA

24 Haziran seçimlerinden önce bedelli askerlik, gündemi meşgul eden önemli konulardan birisiydi.

Başkan Erdoğan, “Bedelli askerlik 24 Haziran’dan sonra masamın üzerinde önemli olan çalışmalarımdan birisi olacak” demişti. Bedelli bekleyen vatandaşlar, yeni sistemden oldukça umutlu.

Gazetemize konuşan Bedelli Askerlik Platformu Genel Başkanı Ferhat Doğan, “Tebligatları kamuoyunda tepki göstererek, kampanyalar yürüterek durdurduk çünkü bu tebligatlar sonucu insanlar işinden oluyor sigortasız çalışmaya itiliyor. Askerlik şubelerinin de düzensiz uyguladığı işyeri tebligatları gerçekten hayatımızı olumsuz etkiliyor” dedi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 13:02
  1. Bedelli Askerlik Platformu
  2. Ferhat Doğan
  3. başkan erdoğan

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