Bedelli askerlik başvuruları devam ediyor. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, bu hizmetten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz 2019'da alınmaya başlamıştı. Kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak. Ücreti 33 bin 230 TL olarak belirlene bedelli askerlikte ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacak. Peki Bedelli askerlik başvuruları son gün ne zaman?

Bedelli askerlik başvuruları son gün ne zaman?

2019'da silah altına alınmak isteyenlerden yoklaması olmayanlar 16-31 Temmuz 2019 (dahil) tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden yoklamalarını yaptıracak ve bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak. Bedelli askerlik başvurusu için yarın son gün.

2019'da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 (dahil) tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

Bedellik askerlik başvuruları e devlet aracılığı ile arama kısmına Milli Savunma Bakanlığı yazarak gerekli bölüme giriş yapılıyor. “Milli Savunma Bakanlığı” kısmına geçildikten sonra “ASAL askerlik hizmet tercih işlemleri” seçerek “Bedelli askerlik yapma isteği” bölümününe giriş yapılıyor. Gerekli kısımları doldurmanın ardından bedelli askerlik ücreti yatırılıyor.

Bedelli askerlik tercihinden yararlanmak isteyen kişiler e-Devlet'e TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapacak. Ardından arama kısmına Milli Savunma Bakanlığı yazarak MSB'nin tüm hizmetlerine ulaşabilecek.

İlgili hizmetlerden “ASAL askerlik hizmet tercih işlemleri” sekmesine tıklayan kişiler ardından aşağıdaki sayfa ile karşılaşacak.

Bu sayfa üzerinden “Bedelli askerlik yapma isteği” özelliğini seçen kişiler daha sonra paralarını yatırabilecekler.