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Bedelli askerlik başvuruları ne zaman?

Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlanacak, kura işlemi ise 2020'nin Ocak ayında yapılacak.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:25
Bedelli askerlik başvuruları ne zaman?

Bedelli askerlik başvurularının ne zaman yapılacağı günlerdir merak konusuydu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalayla bu soruya yanıt bulundu. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz 2019'da alınmaya başlanacak. Kura işlemi ise 2020'nin Ocak ayında yapılacak.

Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silahaltına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacak. Kanun'un yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019'da yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 1 Kasım 2019'a kadar, diğer hak sahibi yükümlüler ise 31 Aralık 2019'a kadar yapacak.

Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33 bin 230 TL olacak. Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacak.

2019 yılı dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 Avro olacak. Mevcut uygulamaya devam edilecek.

Öte yandan idari para cezası alanlardan 26 Haziran 2019 itibarıyla askerlik hizmetini tamamlayanlar ile silahaltında bulunanların, 26 Aralık 2019'a kadar silahaltına alınacakların ödenmemiş cezaları tahsil edilmeyecek.

2020 yılında silah altına alınacak 2000 doğumlular ve bunlarla işleme tabi daha yaşlı doğumlu yükümlüler, 16 Temmuz-31 Aralık 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat ederek bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:25
  1. Bedelli askerlik başvuruları ne zaman?
  2. Bedelli askerlik

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