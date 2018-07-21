Bedelli askerlik başvuru süresi ne kadar olacak? Son dakika bedelli askerlik haberleri

AK Partili Grup Başkanvekili Bülent Turan, son dakika olarak açıkladığı bedelli askerlik konusuna ilişkin,"Yaş 25, ücret 15 bin TL, 25 gün de askerlik olacak" ifadesini kullandı. Bedelli askerlik başvuru süresi ise 3 ay olacak. 15 Bin TL'lik ücret için bankalar da kredi desteği sunacak. Bankaların bedelli kredisinde sunacağı ödeme koşulları ise düzenlemenin yasalaşmasının ardından açıklanacak.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli düzenlemesinden yararlanacakların askerlik yapacakları eğitim birlikleri ise Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek. Düzenleme kapsamında başvuru süresi ise 3 ay olacak. 15 Bin TL'lik ücret için bankalar da kredi desteği sunacak. Bankaların bedelli kredisinde sunacağı ödeme koşulları ise düzenlemenin yasalaşmasının ardından açıklanacak.

Seçimlerden sonrasına işaret edilen bedelli askerlikte son dakika gelişmesi yaşanıyor. Hükümetin bedelli askerlik konusunu çözmesi artık kesinleşti. Hatta bedelli askerliğin 1 Ekim'den önce çıkacağı konuşulurken, 2018 bedelli askerlik başvuru formunu asker adayları merak etmekte. Bedelli askerlikte yaş ve üçretin belli olmasından sonra şimdi de bedelli askerlik başvuru tarihinin ne zaman olacağı merak konusu. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal bedelli askerlik konusunda "Bilindiği üzere TBMM 15 Temmuzda özel gündemle toplanacak. Burada, partilerin meclis grupları 15 Temmuzdan sonra bir çalışma kararı almaları halinde bedelli askerlik konusunun 15 Temmuz'dan sonra görüşülebileceğini belirtmişti.

Bedelli askerlikte süreç nasıl işleyecek? Gruplar çalışmaya başladığında bedelli askerlik ile ilgili süreç başlayacak. Hükümet ilk olarak bedelli askerlikte yaş yaşı 25 olarak belirlenirken, bedelli askerlik ücreti ise 15 bin TL oldu..

Bedelli askerlik yapmak için nereye başvuruluyor?

2014'te çıkarılan bedelli askerlikte başvurular askerlik şubelerine, konsolosluklara ve cumhuriyet savcılıklarına şahsen yapılmıştı. 2018 bedelli askerlikte süreç aynen 2014'te olduğu işlemesi bekleniyor. Dolayısıyla başvurunuzda size üzerinde tutarın ve banka hesaplarının bulunduğu bir doküman veriliyor. Bu dokümanla ödemenizi gerçekleştirdikten sonra, bedelli askerlik tutarının tamamı veya yarısının ödendiğini gösteren biri asıl 3 nüsha dekontu teslim ettiğinizde başvurunuz tamamlanmış oluyor. Başvuruların yurtiçinde askerlik şubelerine, yurtdışında konsolosluklara şahsen yapılması gerekiyor, posta ve vekaletle yapılan başvurular kabul edilmiyor. Bedelli askerlik kesin olarak tamamlandığında, bedelli askerlik başvuru formu e devlet üzerinden açıklanacak.