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Bedelli askerliğe başvuranlar için kritik gün!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bedelli askerlikle ilgili ilk 3 döneme ait celp planlaması tamamlandı. Askerlerin sevk evrakları bugün e-Devlet'ten ilan edilecek.

28 Ağustos 2018 Salı 09:29
Bedelli askerliğe başvuranlar için kritik gün!

Bedelli askerlik için başvurusunu tamamlayan ve kabul edilen vatandaşların ilk 3 dönemine ait celp dönemleri belli oldu. Alınan karar doğrultusunda ilk 12 bin yükümlü 15 Eylül’de birliklerine sevk edilecek. Silah altına alınacak bu askerlerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakları bugün e-Devlet üzerinden ilan edilecek.
Silah altına alınacak kişilerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakları da yine e-Devlet üzerinden duyurulacak. Böylece bedelli askerlikten ilk faydalanacak kişiler belirlenmiş olacak.
 
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?
 
İlk 3 döneme ait temel eğitime planlanan yükümlülerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evraklarını alabilecekleri tarihler de belirlendi.
 
Bedelli askerlikte ikinci celp dönemi 6 Ekim, üçüncü celp dönemi ise 27 Ekim'de başlayacak. Bu dönemde birliklerine teslim olacak yükümlüler ise 6 Eylül ve 27 Eylül günlerinde yine e-Devlet'te ilan edilecek.
 
Buna göre başvurusunu tamamlayan 61 bin 843 kişi, 3 aylık sürenin bitmesi beklenmeden 21 gün askere alınacak. Bedelliye toplamda 600 bin kişinin başvurması bekleniyor.
 
KASIM CELBİNDE KÜTAHYA'DA
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) KİT Komisyonu üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, bedelli olarak askerlik yapacak olan adayların, Kasım ayı celbinden itibaren Kütahya'ya gelmeye başlayacağını ifade etti.
 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 09:29
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