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Dünya Bedel mi ödediler? Yunanistan, ABD'ye sattı!
Dünya

Bedel mi ödediler? Yunanistan, ABD'ye sattı!

Büyük bir ekonomik krizde olan Yunanistan, ülkenin önemli şirketlerini ve stratejik noktalarını bir bir satıyor. Atina yönetimi bu kez Sakaramanga limanını ABD'ye satma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 10:53:00 -
Bedel mi ödediler? Yunanistan, ABD'ye sattı!

Ekonomik çıkmazın eşiğinde olan Yunanistan stratejik limanlarını bir bir elinden çıkarıyor. ABD, stratejik öneme sahip Dedeağaç ve Elevsina limanının ardından Skaramanga limanını da almak için Yunan yetkililerle masaya oturdu.

ABD’nin hedefinin Avrupa’nın en büyük tersane inşa etmek istediği ifade edildi.

ABD’nin bölgede donanmaya katılacak 4 yeni fırkateynin inşasını Yunanistan’daki tersanelerde yapmayı hedeflediği kaydedildi. Ayrıca ABD, Yunanistan’daki tersaneleri de 6. Filo’nun bakım merkezi haline getirmeyi planlıyor.

İlk görüşme yapıldı

Genel Müdür Adam Boehler başkanlığındaki Amerikan Devlet Finans kuruluşu International Development Finance Corporation (DFC) yöneticilerinin, Amerikan İhracat-İthalat Bankası başkanı Kimberly Reed ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Müdür Yardımcısı Bonnie Glick ile birlikte Elevsina tersanelerinde ziyaretinden sonra, ONEX şirketi Başkanı Panos Ksenokostas Washington’da Skaramanga tersanelerini satışını konuştuğu kaydedildi.

Doğu Akdeniz'de yardımlarına koştular

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimde Yunanistan, ABD'yi bölgeye çağırarak ortak tatbikata imza atmışlardı. Yunanistan'ın son hamlesi bir bedel ödeme olarak yorumlandı.

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