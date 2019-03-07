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BEDAŞ personel alımı 2019

BEDAŞ son dakika personel alımı yapıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. yani BEDAŞ personel alım ilanı yayınladı. BEDAŞ alım ilanına ilişkin detaylar da belli oldu. TEDAŞ personel alımı 2019. BEDAŞ personel alım ilanı için başvurular 30 Mart’a kadar yapılabilecek. BEDAŞ alım başvuru şartı ise lise, önlisans ya da lisans mezunu olan adaylar arasından müşteri temsilcisi, eğitim uzmanı ve yaz stajyeri alım gerçekleştirecek. İşte BEDAŞ mart ayına ilişkin personel alımı 2019 başvuru şartlarına ilişkin detaylar…

07 Mart 2019 Perşembe 18:28
BEDAŞ personel alımı 2019

BEDAŞ son dakika personel alımı yapıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. yani BEDAŞ personel alım ilanı yayınladı. BEDAŞ alım ilanına ilişkin detaylar da belli oldu. BEDAŞ personel alım ilanı için başvurular 30 Mart’a kadar yapılabilecek. BEDAŞ alım başvuru şartı ise lise, önlisans ya da lisans mezunu olan adaylar arasından müşteri temsilcisi, eğitim uzmanı ve yaz stajyeri alım gerçekleştirecek. İşte BEDAŞ mart ayına ilişkin personel alımı 2019 başvuru şartlarına ilişkin detaylar…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. BEDAŞ Genel Müdürlüğü yayınladığı 3 farklı yeni ilanlar ile personel alımları yapıyor. Başvuracaklar lise, önlisans veya lisans mezunu olması gerekmektedir. Alınacaklar müşteri temsilcisi, yaz stajyerleri ve eğitim uzmanı olma imkanı sunuyor. BEDAŞ A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak yeni personel alımları yayınlandı. Başvurular başlamış olup 30 Mart 2019 bitimine kadar devam edecektir. Başvuracaklar lise, ön lisans veya lisans mezunu olması gerekmektedir. Görev müşteri temsilcisi, eğitim uzmanı ve yaz stajyeri olarak yayınlanmıştır. BEDAŞ Mart 2019 personel alımı olarak ilan edilmiştir.Müşteri temsilcisi şartlar; Minimum lise, tercihen önlisans veya lisans  mezunu, Telefonda iletişim becerileri ve ikna kabiliyeti yüksek, Müşteri ilişkilerinde başarılı, akım çalışmasına uyumlu, Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, İstanbul Avrupa yakasında ikamet edebilecek. Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da en az 1 yıl tecilli olması gerekmektedir.

BEDAŞ personel alım şartları

Yaz Stajyerleri alımı için üniversitelerin  3. ve 4. sınıf öğrencisiysen, Zorunlu staj yükümlülüğün varsa, Yaz dönemi boyunca (Haziran - Eylül) hafta içi 5 gün katılım sağlayabiliyorsan, Sorumluluk bilincin, güçlü iletişim becerilerin varsa ve iyi bir takım oyuncusuysan başvuru yapabilir. Çalışma yerimiz İstanbul Avrupa Yakası olarak ilan edilmiştir.Eğitim Uzmanı için aranan nitelikler aşağıda yer almaktadır. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (İktisadi İdari Bilimler, Psikoloji, Sosyoloji, Eğitim Bilimleri v.b) Eğitim yönetimi alanında en az 3 yıllık tecrübeye sahip, Öğretim tasarımı modelleri çerçevesinde eğitim tasarımı yapabilen, Sunum becerileri gelişmiş, Planlama ve organizasyon becerisi yüksek, Analiz ve raporlama becerilerine sahip, Tercihen İngilizce bilen, Ms office programlarına hakim, İletişim yeteneği kuvvetli, Takım çalışmasına yatkın olan ve Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması gerekmektedir. 

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 18:28
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