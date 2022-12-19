İstanbul’da 20 Aralık Salı günü elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ planlı kesintilerin olacağı mahallelerin listelerini yayımladı. İşte, kesintilerden etkilenecek olan mahalleler:

BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesinti saatleri | 20 Aralık Salı elektrik kesinti saatleri tam liste:

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah HADIMKÖY-ÖMERLİ sk bölgelerinde 20/12/2022 00:30:00 - 20/12/2022 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah UÇURTMA sk bölgelerinde 20/12/2022 01:30:00 - 20/12/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah GÜLLÜCE sk bölgelerinde 20/12/2022 02:30:00 - 20/12/2022 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah UÇURTMA sk bölgelerinde 20/12/2022 03:30:00 - 20/12/2022 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AKÇE, ARDA, ECZA, ERASLAN, FATİH, PEKMEZCİ, TUNCER, ÖZDİL, ÖZLER sk / NENEHATUN mah CÖMERT, FATİH, HÜŞYAR, KUL, NEDİME, PİRSULTAN, TEZEL, YENİ DERE, YİĞİTCAN sk bölgelerinde 20/12/2022 09:00:00 - 20/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAVİGÖL mah ERTÜRK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1024., 1038., 1058., 1059/1., 1061., 1061/1., 1062/1., 1063., 1064., 1064/1., 1065., 1066., 1067., 1068., 1069., 1072., 1073., 1181., 1183., 1184., 1185., 1187., 1188., İNÖNÜ sk / HÜRRİYET mah 290., PAŞAÇAYIRI sk / YENİ MAHALLE mah 519., PAŞAÇAYIRI sk bölgelerinde 20/12/2022 09:00:00 - 20/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GÜVERCİN sk bölgelerinde 20/12/2022 00:00:00 - 20/12/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2139., 2140., 2141., KIŞLA sk bölgelerinde 20/12/2022 09:00:00 - 20/12/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah SELVİ sk bölgelerinde 20/12/2022 09:00:00 - 20/12/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah SELVİ sk bölgelerinde 20/12/2022 09:00:00 - 20/12/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AMİRAL NECDET URAN, FEVZİ ÇAKMAK, OKUL 1, RADYUM, TALATPAŞA, ÇÖRE OTU sk bölgelerinde 20/12/2022 09:30:00 - 20/12/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce -KOCASİNAN MERKEZ mah sk bölgelerinde 20/12/2022 13:00:00 - 20/12/2022 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DEDE KORKUT, GENÇ OSMAN, YEŞİL VADİ, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 20/12/2022 09:00:00 - 20/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah AYDEMİR, KIZILIRMAK, OSMANLI sk bölgelerinde 20/12/2022 09:00:00 - 20/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah TEKİN, YAHYA KEMAL sk bölgelerinde 20/12/2022 00:01:00 - 20/12/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ALİ FUAT BAŞGİL, ATLAS, BULUT, MOSTAR, ŞEHİT KAMİL BALKAN sk bölgelerinde 20/12/2022 10:00:00 - 20/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah AVASKÖY YOLU, PİLOT, TUTİN, ÖZGECAN sk bölgelerinde 20/12/2022 10:00:00 - 20/12/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce -ŞEHİT MUHTAR mah sk bölgelerinde 20/12/2022 00:00:00 - 20/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce -ŞEHİT MUHTAR mah sk bölgelerinde 20/12/2022 00:00:00 - 20/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIMİMİ mah HACI MİMİ KÜLHANİ, KUMBARACI YOKUŞU, SERDAR-I EKREM sk / TOMTOM mah KUMBARACI YOKUŞU sk / ŞAHKULU mah KUMBARACI YOKUŞU sk bölgelerinde 20/12/2022 10:00:00 - 20/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah TESTİ ÇIKMAZI sk / OKLALI mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KATMER ÇIKMAZI, KAYNAK ÇIKMAZI, KAYYUM sk bölgelerinde 20/12/2022 09:00:00 - 20/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah ASMA, EREN, GEZGİN ÇIKMAZI, GEZİCİ ÇIKMAZI, GÖKDUMAN, GÖÇMEN ÇIKMAZI, MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 20/12/2022 09:00:00 - 20/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ATATÜRK, BAHÇIVAN, BEYLER, EĞRİ, MEKTEP, TAHTAKÖPRÜ, VEZİR FERHATPAŞA, ÇİFTLİK sk bölgelerinde 20/12/2022 09:00:00 - 20/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk / SÜLEYMANİYE mah 714., 718., 724., 725., 726., 727., 729., 730., 731., 734., 735., 736., 737., 738., 739., 740., 741., 747., 748., 749., 751., 761., 762., 763., 764., 780., AZİZ NESİN, HACI BEKTAŞ VELİ, ISPARTAKULE sk bölgelerinde 20/12/2022 09:00:00 - 20/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 854., 855., 859., 867., 868., 869., 874., 879., 959., 963., ÜNVERDİ sk bölgelerinde 20/12/2022 09:00:00 - 20/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1076. sk bölgelerinde 20/12/2022 09:00:00 - 20/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2219., 2233., 2243., REYHAN sk bölgelerinde 20/12/2022 09:00:00 - 20/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah KEMERBURGAZ sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah HASDAL sk bölgelerinde 20/12/2022 01:00:00 - 20/12/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce -AĞAÇLI mah sk bölgelerinde 20/12/2022 10:00:00 - 20/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 3.GÜMÜŞ, HÜSAM EFENDİ, KIRKMERDİVEN, MİHRİŞAH SULTAN sk bölgelerinde 20/12/2022 11:00:00 - 20/12/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah ALP, VEZİR TEKKE, ÇÖVENCİ, ÖZKAN sk bölgelerinde 20/12/2022 12:00:00 - 20/12/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-MUHSİNE HATUN mah BABAYİĞİT, BÜYÜK KÖMÜRCÜ, CEMRE, FINDIKKIRAN, GERDANLIK, HİSAR ÇEŞMESİ, KANTARCI SÜLEYMAN, MÜSTEŞAR, SAMSA, TAVAŞİÇEŞMESİ, TEKİNALP, TELLİ ODALAR, ÇİFTE GELİNLER, ÖRDEKLİBAKKAL, ÜSTAD sk / YEDİKULE mah İKİYÜZLÜ ÇEŞME sk / ŞEHSUVAR BEY mah ARAPZADE AHMET, BEHRAMÇAVUŞ, DÜZGÜN, KÖMÜRCÜ MUSTAFA, KÜRKÇÜ KUYUSU, PARILTI, SEGAH, SERGERDELER ÇIKMAZI, ÇAKMAKTAŞI, ÇAPARIZ, ÖRDEKLİBAKKAL, ÜSTAD sk bölgelerinde 20/12/2022 09:00:00 - 20/12/2022 10:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-EMİN SİNAN mah FEYZİYE MEKTEBİ, KADIRGA HAMAMI, KADIRGA LİMANI, KATİP SİNAN, NEVİYE, OKUL, ONUR, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah CİNCİ MEYDANI, DÖNÜŞ, KADIRGA LİMANI, KADIRGA MEYDANI, KATİP SİNAN, KATİP SİNAN ÇIKMAZI, PİDECİ, ÖZBEKLER, ŞEHSUVARBEY sk / ŞEHSUVAR BEY mah CÖMERTLER, DÖNÜŞ, IŞIL ÇIKMAZI, IŞIN, KADIRGA HAMAMI, KUMLUK, ŞAİR SERMET sk bölgelerinde 20/12/2022 11:00:00 - 20/12/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-KOCA MUSTAFAPAŞA mah AKARCA ÇEŞMESİ, AKINCI, ATEŞBAZ, BALIKÇI, BALTA, BERBER ŞEFİK, BESTEKÂR HAKKI, BÜYÜK KULELİ, CAMBAZİYE MEKTEBİ, DEMİRCİ OSMAN, GÜMRÜKÇÜ, GÜMÜŞ YÜKSÜK, HACI KADIN ÇEŞMESİ, KEHRİBAR, KİLİSE ALTI, MARMARA, MERCAN BALIĞI, MÜTESELLİM, MİLLİ MÜDAFAA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, PAMUKÇU, PULCU, SARRAF TAHSİN, SOĞUK SARNIÇ, TÜTÜNLÜK, ÇARIKÇI, İNEBEY, ŞARAP, ŞIRLAĞAN sk bölgelerinde 20/12/2022 13:00:00 - 20/12/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-HACI KADIN mah ATLAMATAŞI, HIZIR KÜLHANI, HIZIRBEY CAMİİ, İŞLEK sk / HOCA GIYASETTİN mah ATLAMATAŞI, HACI KADIN , HACI KADIN 1. ÇIKMAZI, HIZIRBEY CAMİİ, KÜÇÜKPAZAR, KÜÇÜKPAZAR MEKTEBİ, MEHMETPAŞA YOKUŞU, SAATÇİ SADİ, SAATÇİ YOKUŞU, YENİHAYAT, İŞLEK sk / YAVUZ SİNAN mah AKTAR DEĞİRMENİ ÇIKMAZI, ARALIKDOLAP, ARAP ÇEŞMESİ, ATLAMATAŞI, KÜÇÜKDOLAP, KÜÇÜKPAZAR, KÜÇÜKPAZAR KARAKOL, LEBLEBİCİ, PAZAR ÇEŞMESİ, RAGIP GÜMÜŞPALA, TAHSİLDAR, UNKAPANI DEĞİRMENİ, YAVUZ SİNAN CAMİİ, YENİHAYAT, YOĞURTCU NURİ, ÇAKŞIRCI sk bölgelerinde 20/12/2022 15:00:00 - 20/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 904., 910., 911., 911/1., SEFA sk bölgelerinde 20/12/2022 00:05:00 - 20/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 834., 835., 835/1., 836., 907., 908., 909., 911. sk bölgelerinde 20/12/2022 00:05:00 - 20/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1048., 1065., 1066., 1067., 1068., 1072., İNÖNÜ sk bölgelerinde 20/12/2022 09:00:00 - 20/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAVİGÖL mah ERTÜRK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1024., 1038., 1058., 1059/1., 1061., 1061/1., 1062/1., 1063., 1064., 1064/1., 1065., 1066., 1067., 1068., 1069., 1072., 1073., 1181., 1183., 1184., 1185., 1187., 1188., İNÖNÜ sk / HÜRRİYET mah 290., PAŞAÇAYIRI sk / YENİ MAHALLE mah 519., PAŞAÇAYIRI sk bölgelerinde 20/12/2022 09:00:00 - 20/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah ERGUVAN sk bölgelerinde 20/12/2022 10:30:00 - 20/12/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah KAYMAK sk bölgelerinde 20/12/2022 01:00:00 - 20/12/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.KOCATEPE, 1313., 2.ERGUVAN, 2.KAZIM KARABEKİR, 3.MENEKŞE, 3.YILDIRIM, 4.GÜL, ARSLAN, AYHAN, BURSA, DUMANGÜR, MUAMMER AKSOY, SAZLI, SEYMEN, TERKOS, TIR GARAJI YOLU, YILDIRAY, ÖZGÜR ÇIKIŞI sk bölgelerinde 20/12/2022 09:00:00 - 20/12/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BALKAN, DERE OTU, EĞİTMEN ÇIKMAZI, KANLICA, OKUL ALTI, ON KASIM, YENİ YOL sk bölgelerinde 20/12/2022 09:30:00 - 20/12/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKDENİZ, ALİ RIFAT ÇAĞATAY, DEMİRYURT, ELA, ERTUĞRULBEY, GÜREŞ, KARADENİZ, KARAOSMAN, KOCATEPE, MELTEM, PALA, RÜYAM, SAAT, ÇALIŞKAN sk bölgelerinde 20/12/2022 09:00:00 - 20/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah HAKİMBEY sk bölgelerinde 20/12/2022 09:00:00 - 20/12/2022 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AŞİNA, BAŞARIR, DEMİRYURT, ERTUĞRULBEY, FİRUZE, GÜLLAÇ, GÜLLÜ, GÜREŞ, HARMAN, HERCAİ, HURİ, KOCATEPE, MELİSA, MUHABBET, ORAK, PALA, RAFİNE, RÜYAM, SARIÇİÇEK, SELÇUKLULAR, SERHAT, TIRPAN, TOMRUK, TOMURCUK, TUTKU, YAZMALI, YULAF, ZİYARET, İLKER sk / GÜMÜŞYAKA mah BAĞDAT, GÖKÇEKENT, KATRANLI, OLUKPINAR, SERHAT, YERBAĞI, İKİZÇINAR sk bölgelerinde 20/12/2022 09:00:00 - 20/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah EVREN, GELİN, LALE BAHÇE, MATARACI, METE, NAMIK KEMAL, ORAL, PAMUKTEPE, TAŞMERDİVEN, UYANIK, VAHDETTİN, YEMEN, YÖRÜK, ÇOBANYILDIZI, İKBAL, İRİS, İŞCAN, ŞAİR AKİF sk bölgelerinde 20/12/2022 09:00:00 - 20/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKDENİZ, ALİ RIFAT ÇAĞATAY, DEMİRYURT, ELA, ERTUĞRULBEY, GÜREŞ, KARADENİZ, KARAOSMAN, KOCATEPE, MELTEM, PALA, RÜYAM, SAAT, ÇALIŞKAN sk bölgelerinde 20/12/2022 09:00:00 - 20/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ALDEMİR, ALEM, ARILI, BÜYÜKÇAVUŞLU, GÜLPEMBE, GÜVEN, HARİTACILAR, MUKADDES, NADİREN, SAKİN ÇIKMAZI, SAZLIK, SERİN, TANE, TOPAĞACI, TÜRKLER, UÇUK, VEFA, YEŞERTİ, ZEKİ, ZERDE, İLKE, İSTANBUL, İŞLETME sk bölgelerinde 20/12/2022 09:00:00 - 20/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -FEVZİPAŞA mah SÖĞÜT sk bölgelerinde 20/12/2022 10:00:00 - 20/12/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -FEVZİPAŞA mah SÖĞÜT sk bölgelerinde 20/12/2022 13:00:00 - 20/12/2022 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -FEVZİPAŞA mah SÖĞÜT sk bölgelerinde 20/12/2022 14:30:00 - 20/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce -FULYA mah sk bölgelerinde 20/12/2022 00:00:00 - 20/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce -FULYA mah sk bölgelerinde 20/12/2022 00:00:00 - 20/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 20/12/2022 09:00:00 - 20/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah FERİKÖY FIRIN sk bölgelerinde 20/12/2022 09:00:00 - 20/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALASKARGAZİ mah HALASKARGAZİ, MATBAACI OSMANBEY, RUMELİ sk / MEŞRUTİYET mah MATBAACI OSMANBEY, RUMELİ sk bölgelerinde 20/12/2022 09:00:00 - 20/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 20/12/2022 09:00:00 - 20/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, GEÇİT, MERKEZ sk bölgelerinde 20/12/2022 09:00:00 - 20/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah SİLAHŞÖR sk bölgelerinde 20/12/2022 09:00:00 - 20/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah SİLAHŞÖR sk bölgelerinde 20/12/2022 09:00:00 - 20/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 20/12/2022 10:00:00 - 20/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 161., 162., 167., 170., 172. sk bölgelerinde 20/12/2022 10:00:00 - 20/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ATAŞEHİR-20.12.2022 09:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ATAŞEHİR, 3., DİCLE

BEYKOZ-09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak HÜNKARTEPE

ÇEKMEKÖY-14:00 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak YENER, SARIGÜL, ÇAMLIK, ÇUHADAR, ÜLKER, FATİH

ÇEKMEKÖY-12:30 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak GÜLİSTAN, NAZ

KADIKÖY-09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak YUMURTACI ABDİBEY, NİYAZİBEY, CANİÇİ-, BARIŞ, PELİN, RÜZGAR, YILDIRIM, ÇINARLI

KARTAL-09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT ALİ ŞENER, IŞIKALP, PUSULA, ŞAFAK, LEVENT, MİNE, BESİMPAŞA, EMEKTAR, KAĞAN ÇIKMAZI

KARTAL-09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KORKMAZ, KUBİLAY, AKAN, BAĞLAR, YONCA, AY, EDEBALİ, GÜLŞAH, PLATİN, ŞİİR, CAMİ, KANDİL, ÖZLÜ, ALTAY, KAYISILI, ŞEHNAZ, BOSTAN, SUBAY, ALİM, SALİH, ELMAS, ERSİN, İHTİŞAM, PANAYIR, DİLRUBA, DİYAR, SALTUK

KARTAL- 09:00 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ALIÇ, SAKIZAĞACI, MELİS, YENİÇAĞ, MEŞEDİBİ, BELEDİYEEVLERİ, MUZAĞACI, AYVA, BİLGİN, KARADUT, ABANOS

KARTAL- 09:30 - 10:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak İCABET, SARDUNYA, MİHRİŞAH, DEFNE

KARTAL-14:30 - 15:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KIRGÜLÜ, VEDA

KARTAL-10:00 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KIVANÇ

KARTAL-09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ULUNAY, TAHSİN, ISTIRANCA, YİĞİTHAN, ÇARŞI, TRAKYA, USTA, TERCÜMAN, REZZAN, ROMAN ÇIKMAZI, YÜCEL, AŞİYAN, SEZGİN, FEDAKAR, YAHŞİ, EFSUN

MALTEPE- 13:00 - 13:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak SEHER

MALTEPE- 11:30 - 12:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak NİL

MALTEPE-10:30 - 11:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜK TUR YOLU, TUBA

MALTEPE-09:30 - 14:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ERMİŞ, ZÜMRÜTLÜ, AÇELYA, VİŞNELİ, ÇAMOBA, PETROL, ŞAHİNLİ, ÇİÇEKÇİLER, KAYISI, BAŞIBÜYÜK YOLU, SELVİ, PALMİYE, GAZİ MUSTAFA KEMAL, SERİN, IŞILTI, YALÇIN, HANCIOĞLU, ÖZ YILMAZ

MALTEPE-09:00 - 12:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KARATAY, İNCEYOL, ORTAYOL, CEVİZ, ÇAYIR, KIZILCIK, BAKAN, ÖZİPEK

PENDİK- 09:30 - 10:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak MANİLER

PENDİK-11:00 - 12:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ANKARA, SOYDAŞ

SANCAKTEPE-09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak GÖKSEL, AKÇE, MERTEL, YÜKSEL, SELİMBABA, FİLİKA, EZGİ, GEYİK, EMEK, GÜRSEL, OTLUKBELİ, UYSAL, ÖZLEM

SANCAKTEPE-09:00 - 11:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak HİCAZ, TENHİ, MAHFUZ, VEYSEL KARANİ

ŞİLE- 09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KURULAY, KUZGUNDERE, PEHLİVAN, SARNIÇ, KIZILAY, KURUÇEŞME, KABAKOZ, KUŞATAN

ŞİLE-10:00 - 15:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak EBRU, ZİVER, BELDE, AHMETLİ, AYDINTEPE, ŞİLE YOLU, ÇAMLI ÇEŞME, ÇEVREM, BOZTEPE, ÇAMOBA, AYCAN, DERSAADET, BİNNUR, NİDA, SULTAN SELİM, KORUCUKÖY, ASMA, BALSUYU, ÇEVRE, KADİR, AĞAÇALTI, EMİN, DERE KENARI, EMANET, CAMİ YANI, MEZARLIK YANI, FERDA, DİK, SATMAZLI, BERKAY, KORAY, AYDIN, ANDAÇ, İNAN, GÖKÇEN, GÜNÇİÇEĞİ, ERGİN, HAZAR, GÜLPINAR, BARUT, ARALIK, DAĞYELİ, DEREİÇİ, PINARLI, TEPEKÖY, TERZİOĞLU

SULTANBEYLİ-16:30 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak SAKIZ, DUA, MALAZGİRT, İSKELE ÇIKMAZI, OSMANGAZİ, SEYYİT, SÖNMEZ

TUZLA-09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak VATAN, İPEK, HAYAT, BOĞAZ, EMİR SULTAN

TUZLA-10:30 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak SARIKAYA, 23 NİSAN, BAŞKAYA

TUZLA- 09:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak 100. YIL, BAĞDAT, DR. SADIK AHMET, YÜKSEL, TAYFUN, TEVHİD, DOSTLAROĞLU

TUZLA- 09:15 - 18:15 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ÜNSİYET, BAĞDAT, DİNÇEL, DEMİRCİ, YEŞİLDERE, DR. SADIK AHMET, EROĞLU, VURAL

ÜMRANİYE-09:30 - 12:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak TURGUT ÖZAL, OSMANGAZİ, ŞEFAAT, KADİR, VİTİR, HEYBET, SÖĞÜTLÜ ÇAYIR, TEZCAN

ÜSKÜDAR-09:30 - 10:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak GÜLFEM, HAKİMİYETİ MİLLİYE, AHMET ÇELEBİ ÇIKMAZI, UNCULAR

ÜSKÜDAR-10:45 - 12:45 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak AZİZ MAHMUT EFENDİ, AHMET ÇELEBİ ÇIKMAZI, GÜLFEM, ESKİ MAHKEME, UNCULAR

ÜSKÜDAR-09:30 - 13:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak BEYAZ KÖŞK, MUSTAFA KEMALPAŞA, PEMBEGÜL, KİREÇOCAĞI, PAŞA, GANİMET, DEFTERDAROĞLU 2., FEYİZ, ILGIN, KAPTANLAR, PROF. DR. BEYNUN AKYAVAŞ, DENİZCİLER, DESTE, BAĞLAR

ÜSKÜDAR-14:00 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak İMAM NASIR, DOĞANCILAR