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Spor Beckham'dan yakın markaj! ABD devleri Burak'a talip oldu
Spor

Beckham'dan yakın markaj! ABD devleri Burak'a talip oldu

Fransa'daki performansıyla dev kulüplerin dikkatini üzerine çeken Burak Yılmaz'a, David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami’nin yanı sıra Los Angeles Galaxy ve New York City de talip oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 16:08:00 -
Beckham'dan yakın markaj! ABD devleri Burak'a talip oldu

Lille’de gösterdiği performans ile takımını şampiyonluk yarışında tutan 35 yaşındaki golcü Burak Yılmaz, Kuzey Amerika Futbol Ligi takımlarının transfer listesine girdi.

David Beckham’ın sahibi olduğu MLS Doğu Konferansı takımı Inter Miami’nin yanı sıra New York City ve Batı Konferansı’nda yer alan Los Angeles Galaxy, milli futbolcu için transfer planı yapıyor.

Fransa Ligi’nin tamamlanmasının ardından Lille ile resmi temasa geçmeye hazırlanan MLS ekipleri, Burak’ın kararı bekleyecek.

Lille’in son oynadığı Lyon maçında 2 gol 1 asistle takımına galibiyeti getiren Burak Yılmaz, Ligue 1’deki gol sayısını 12’ye çıkardı.

Bu sezon Fransız ekibi ile 3 farklı kulvarda 29 maça çıkan milli futbolcu, toplamda 14 gol atarken 5 de asist yaptı.

Kaynak: Ntv Spor

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