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Spor

Becker: ABD Açık'ın New York'ta yapılması akılsızca olur

Alman tenisçi Boris Becker, ağustosta yapılması planlanan ABD Açık'ın New York'ta düzenlenmesine koronavirüs salgını nedeniyle karşı çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 01:49:00 -
Becker: ABD Açık'ın New York'ta yapılması akılsızca olur

Laureus Vakfının internet sitesine açıklama yapan Becker, "Şu anda iptal edilmeyen tek grand slam turnuvası ABD Açık. Fakat New York dünyada salgının en kötü sonuçlarının olduğu şehir. ABD Açık'ın New York'ta yapılması akılsızca olur." ifadelerini kullandı.

Salgının tenis üzerinde ekonomik olarak olumsuz etkiler bıraktığını söyleyen Becker, "Mart ayından beri hiçbir resmi tenis müsabakası yapılmadı. Bunu yönetim organlarının (Profesyonel Tenisçiler Birliği ve Kadınlar Tenis Birliği) birleşmesi için bir şans olarak görüyorum." yorumunu yaptı.

17 yaşında Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde zafere ulaşan ve turnuvanın tarihine "en genç şampiyon" olarak geçen Becker, Wimbledon'da 3, Avustralya Açık'ta 2 ve ABD Açık'ta bir kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

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