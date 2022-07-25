Beceriksizliği örtme çabalarına prim yok! AK Parti'den CHP'ye karşı atak

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yönetimindeki 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkan vekilleri, İzmir İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenlendi. Daha önce CHP’li belediye başkanlarınca dile getirilen “engelleniyoruz” söylemlerine karşı ilkinin Ankara’da düzenlendiği toplantıların ikincisi İzmir’de gerçekleşirken, toplantıya 11 başkan vekili katıldı. AK Partili 11 grup başkan vekilinin adına ortak basın açıklaması metnini İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal okudu.

“Muhalefetin hakkını vermeye çalışıyoruz”

Milletin 20 yıldır iktidarda olan AK Parti’ye, İstanbul, Ankara, başta olmak üzere bazı Büyükşehirlerde ‘denetim’ yetkisi verdiğini kaydeden Hızal, “Milletimizin verdiği kararı baş tacı ederek, yereldeki muhalefetimizde denetim emanetinin hakkını vermeye çalışıyoruz. AK Parti Meclis Grupları olarak, yönetimi elinde bulunduran CHP’li Belediye Başkanlarının meclislerimize getirdiği dosyalarla ilgili, yapıcı, yol gösterici ve halkımızın faydasına olan tüm konularda katkı sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. Geldiğimiz noktada görmekteyiz ki; CHP’li Belediye Başkanları tarafından yönetilen 11 büyükşehrimiz, her geçen gün geriye gitmektedir” dedi.

“Mazeret başarının yerini tutmaz”

Hükümetin özellikle pandemi döneminde yerel yönetimlerin merkezi idareden alan payı ortalama yüzde 500 artırdığını da söyleyen Hızal, “Bu rakamlar bile tek başına CHP’li Belediye Başkanlarının ardına sığındıkları ve bahane ettikleri ‘maliyet artışı’ yalanlarını çürütmektedir. Gerçek böyleyken, CHP’li Belediye başkanları, vatandaşın yükünü almak yerine ya da bu konudaki çözüm önerilerini sunmak yerine, yapacakları zamların mazeretini bildiri haline getirmektedirler. CHP’li Büyükşehirlerin temel yaklaşımları, zor günde vatandaşın yanında olmak değil, olan biteni seyredip, üstüne bir de bunu siyasi ve ekonomik fırsata çevirmekten öteye geçmemektedir. Ama unutmamak gerekir ki; mazeret ve fırsatçılığın gölgesinde ne siyaset, ne hizmet ne de başarı ağacı yeşerir. Bahanelerin gölgesinde sadece ve sadece ‘hayal kırıklığı ve pişmanlıklar’ büyütülür. Yine unutmamak gerekir ki; hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz” diye konuştu.

“Belediyecilik kabiliyet işi”

Sözlerini İzmir özelinde değerlendirmelerde bulunarak sürdüren Hızal, “Maalesef ve üzülerek ifade etmekteyiz ki, üçüncü sınıf belediyecilik anlayışıyla yönetilen İzmir’de, şehrin gerçek ihtiyaç ve beklentilerinden uzak, idari ve mali disiplinden yoksun, liyakat ve ehliyetten nasibini almamış, partizanlığın ve adam kayırmacılığın zirve yaptığı, şeffaflığın olmadığı bir yönetimle karşı karşıyayız. Meclis çoğunluğunun kendilerinde olmasına rağmen, diğer tüm büyükşehirlerde söyledikleri yalan gibi İzmir halkına da ‘engelleniyoruz’ yalanı söylenmektedir. Belediyecilik öncelikle niyet ve kabiliyet işidir. İzmir bugün hem niyet hem de kabiliyet yoksunlarının kurbanı olmaktadır” diye konuştu.

“Beceriksizliği tercih etmiştir”

“CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanının bir araya geldikleri ve her seferinde, temcit pilavı gibi ortaya koydukları ‘engelleniyoruz’ yalanı artık bayatlamıştır” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Hızal, “Şehirlerimizde yaşayan insanlarımız gördükleri hizmetsizlik ve beceriksizlikleri not etmektedir” dedi. Hızal, “Buca Metrosu’nun onayının alınmasının üzerinden üç yıl geçmesine rağmen hala bir arpa boyu yol alınmamış olması ‘engellenme’ değil, ‘yönetim beceriksizliğidir’. ‘Engelleniyoruz’ diye algı oluşturulan Çiğli Tramvayının hükümetimiz tarafından yatırım planlarına alınmış olması, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesinin algısının çöktüğünün ispatıdır. Şehrimiz için hayati önem taşıyan Karabağlar ilçemizdeki, ‘’Üniversite ve Toplu Konut’’ projesinin CHP’li belediye tarafından yargıya taşınması, CHP’nin genlerinde var olan ‘takoz siyasetinin’ en önemli göstergesidir. İzmir trafiğini rahatlatacak projeleri hayata geçirmek zor, Atina’dan üstüne vazife olmayan siyasi demeçler vermek kolaydır. Tire Süt Kooperatifini geliştirmek zor, eşinin başında olduğu kooperatifi şaibeli şekilde yandaşlarıyla paylaşmak kolaydır. Diğer tüm CHP’li büyükşehirlerde olduğu gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi de kolay olanı yani beceriksizliği tercih etmiştir” diye konuştu.

“AK Belediyecilikle” yeniden buluşturacağız

CHP’li yerel yöneticilere, “Yönettiğiniz şehirlerde belediye meclislerine herhangi bir proje getirdiniz de AK Parti Meclis Grupları olarak hayır mı dedik? Ya da merkezi idareden gelen kaynaklardan tek bir kuruşunuz eksik mi geldi?” sorusunu da yönelten Hızal, “Bu soruların cevaplarını dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya ya da kendi belirledikleri mecralarda milletimizin huzurunda tartışmaya davet ediyoruz. AK Parti Grup Başkanvekilleri olarak diyoruz ki; CHP’li belediye Başkanlarının, yönettikleri şehirlerin sorunlarını çözmek yerine ‘beceriksizliklerini’ örtmek için gündem değiştirmelerine geçit vermeyeceğiz. AK Partimizin gönül belediyeciliğini milletimize anlatmaya ve milletimizi bu şehirlerde ‘AK Belediyecilikle’ yeniden buluşturmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Soruları yanıtladılar

Toplantının ardından AK Partili Grup Başkanvekilleri basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. İzmir’in sorunlar açısından diğer şehirlere oranla hangi seviyede olduğunun sorulması üzerine, “Ankara, İstanbul ve diğer büyükşehirlerimizden İzmir’in şöyle bir farkı var; İzmir 25 senedir CHP tarafından yönetiliyor, o yüzden sorunlar derinleşmiş. Diğer belediyelerimiz uzun süredir AK Partili belediyecilikle yönetiliyordu ama son üç yıldır sorunlar olduğunu görüyoruz. İzmir’de belediyecilik anlamında 100’lerce sorunu olduğunu biliyoruz. O yüzden İzmir’de problem büyük” yanıtı verildi.

Bir diğer soru ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu’ya geldi. “İzmir’e en son ne zaman geldiniz? Geldiğiniz zamandan bu yana kentte neler değişmiş?” sorusu üzerine Göksu, “İzmir’e 20 yıl önce gelmiştim o günden bu yana değişen bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Son olarak, CHP’ni AK Parti’nin oy oranların ciddi bir düşüş olduğuna yönelik açıklamalarının da hatırlatılması üzerine Hızal, “Aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış” diye konuştu.