Beceriksiz İmamoğlu’na çağrı: İstanbullu bunu haketmiyor

YENİ AKİT / ANKARA

31 Mart yerel seçimlerinden sonra temel atmama törenleri ile nam salan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni bir proje yapmamaktada ısrar ediyor. İmamoğlu son olarak Levazım Tüneli Projesi'nin kapısına kilit vurup vatandaşın trafik çilesini arttırdı.



İmamoğlu’nun uygulamalarının ardından Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabı üzerinden bütün İstanbullular adına çağrı yaptı. Göksu çağrısında, “Ne İstanbul ne de İstanbullular, mega projelerin kapısına kilit vurulmuş, durdurulmuş ve çürümeye terkedilmiş bu görüntülerini haketmiyor. İstanbullular, 70 dakikayı bulan trafiği 5 dakikaya indirecek Levazım Tüneli Projesi'nin tamamlanmasını bekliyor” ifadelerini kullandı.