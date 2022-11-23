Beceriksiz Ekrem’e ‘maraton’ önergesi

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Liyakatten uzak kadrolaşma ile yandaş arpalığına dönen ve organizasyon hafızasını yitirdiği için bu yıl 44.’sü düzenlenen İstanbul Maratonu’nu eline yüzüne bulaştıran CHP’li İBB yönetiminin beceriksizliği İBB Meclis’ine taşındı. Akit’in 7 Kasım 2022’de, ‘Beceriksiz Ekrem” başlığıyla yayımlanan manşet haberini ihbar kabul eden AK Parti İBB Meclis Üyesi ve Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Onur Uygun, CHP’li yönetimin iş bilmezliği yüzünden ilk kez ıslıklarla ve yuhalama sesleriyle başlayan Maraton hakkında soru önergesi verdi. Uygun, İBB Meclis Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, Dünya Atletizm Birliği tarafından Elite Label kategorisine yükselen İstanbul Maratonu’nun kötü yönetildiği, 1,5 saat gecikmeyle başladığı, sporcuların güneş altında yürümek zorunda bırakıldığı ve su ihtiyaçlarının bile giderilmediğine dikkat çekerek, cevaplanması için sorular yöneltti.