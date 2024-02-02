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Gündem Beceremiyorsan gölge yapma Ekrem! 4 gün önce arıza yapan tramvay bugün de başka bir tramvaya çarptı
Gündem

Beceremiyorsan gölge yapma Ekrem! 4 gün önce arıza yapan tramvay bugün de başka bir tramvaya çarptı

Yeniakit Publisher
2024-02-02 22:32:15 - 2024-02-02 22:32:13
Beceremiyorsan gölge yapma Ekrem! 4 gün önce arıza yapan tramvay bugün de başka bir tramvaya çarptı

Zeytinburnu'nda makas bölgesinde manevra yapan tramvaya arkadan gelen T1-Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay çarptı. Kazada makinist yaralanırken seferler durdu.

Zeytinburnu'nda makas bölgesinde manevra yapan tramvaya arkadan gelen T1-Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay çarptı. Kazada makinist yaralanırken seferler durdu. 

Kaza, saat 21.30 sıralarında T1 Kabataş-Bağcılar hattı, Topkapı-Cevizlibağ arasında yaşandı. Makas bölgesinde manevra yapan tramvaya, arkadan gelen tramvay çarptı. Kazada makinist yaralandı. Kaza nedeniyle seferler durdurulurken, tramvayların çekilmesi için çalışmalar devam ediyor.

4 GÜN ÖNCE DE ARIZA YAPMIŞTI

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.
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şu üstteki küçük başlığı atann Allah ne muradı vasa versin Amin
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