Becao'ya kötü haber
Mourinho'nun Galatasaray derbisinde Becao'yu kulübeye çekeceği ve sakatlığını atlayan Djiku'ya forma vereceği öğrenildi.
Rodrigo Becao'nun Kasımpaşa karşısındaki mükemmel performansı, Fenerbahçe'nin savunma hattında umut verirken, teknik direktör Mourinho, Galatasaray derbisinde Djiku'ya fırsat verecek.
Sarı-lacivertlilerde Rodrigo Becao, Kasımpaşa maçında kusursuz bir oyun ortaya koydu. Çağlar Söyüncü ile birlikte yerinde müdahalelerde bulunan Brezilyalı savunmacı, kadroya bile girmekte zorlanırken şimdi ilk 11'e göz kırpıyor ancak teknik direktör Mourinho, eldeki stoperler arasında en çok Djiku'yu beğenirken, Galatasaray derbisinde de tercihini Ganalı oyuncudan yana kullanacak.
Sakatlığını tamamen atlatan Djiku, Becao'dan tekrar formayı alacak.
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