Bebem Natural tüketici ile buluştu

Bebem Natural bebek bezleri, emici bölgesinde kullanılan doğal bambu ile ultra emicilik sağlarken, cilde temas eden üst yüzeyinde kullanılan organik pamuk özü ile ise bebeklerin cildini kuru tutuyor. Gücünü doğadan alan, doğadan aldığı güçle de bebeklere kusursuz bir konfor sağlayan Bebem Natural bebek bezi, elastik kulakları ve mini bel bandı ile bebeklerin belini özenle sarıyor. Ayrıca özel göbek bağı oyuntusu ile de bebeklerin hassas cildine zarar vermiyor. Bebem Natural, seçkin satış noktalarında ulaşılabilir uygun fiyatlarıyla ebeveynlerin beğenisine sunuluyor