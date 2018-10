Bebekte göz kayması nasıl olur?

Gözdeki kayma sürekli veya aralıklı olabilir. Aynı dilde, 'şaşılık' da kullanılır. Göz kaybı güvenli ve etkili yöntemlerle tedavi edilebilir. Şaşılıkların çocuklarda erken tedavisi özellikle önemlidir, çünkü çok fazla beklemek ya da hiç tedavi kalıcı görme kusurlarına yol açabilir. Bu nedenle 'normal', 'geçme' olarak kabul edilmeli ve hemen bir doktora danışılmalıdır. Göz kaymasının hizalanmamış olması, gözlerden birinin veya her ikisinin de farklı bir yöne bakmasıdır. Her iki göz aynı anda tek bir cisme odaklanamaz. Gözdeki kayma sürekli olabilir veya sadece ara sıra aile tarafından fark edilebilir. Örneğin, çocuk yorgun olduğunda veya çok yakından bakarak, göz kayması oluşabilir.





Çocuklarda göz kayması genellikle 1 ila 4 yaş arasında teşhis edilir. Nadiren, 6 yaşından büyük bir çocuğun göz kayması olacaktır. Bu durumda, çocuğun doktoruna derhal danışılmalıdır. Doktor muayeneden sonra çocuğu pediatrik bir oftalmologa (çocuklarda bir göz doktoruna) veya bir nöroloğa yönlendirebilir.

ŞAŞILIK VE GÖZ TEMBELLİĞİ

Gözler aynı hizada sıralanmadığında, kaymayan ya da daha az kayan göz hakimiyet kazanır. Kaymayan gözün görüşü normaldir çünkü bu göz ve bu gözün beyne bağlanması gerektiği kadar normal işlev görür. Daha zayıf olan sürgülü göz, düzgün bir şekilde odaklanamaz ve beynin bağlantısı doğru şekilde gerçekleşmez.

Göz kayması tedavi edilmezse, beyin sonunda görüntüyü yüzen göze bastıracak veya göz ardı edecektir. Sonuç olarak, tıbbi dilde tembellik veya kalıcı görme kaybı olarak adlandırılan ambliyopi ortaya çıkacaktır. Gözün tembelliği, gözün ayrıntılara odaklanamaması ve görüş gücünün azalmasıdır. Tedavi edilmeyen göz kayması sadece iyi görüşü engellemekle kalmaz, aynı zamanda derinlik veya üç boyutlu görüş algısını da bozabilir. Sadece bazı çocuklarda, uyuşukluk ilk ortaya çıkar ve göz tembelliği bu göz tembelliğinden kaynaklanır.





GÖZ KAYMASI NEDENLERİ

Göz kayması doğuştan olabilir ya da çocukta sonradan ortaya çıkabilir. Çoğu durumda, göz kaymasının nedeni bilinmemektedir. Öte yandan, ailede göz kayması durumunda, bu ailelerdeki çocuklar göz kayması açısından daha büyük risk altındadır. Her gözün etrafında bir takım olarak altı farklı kas çalışır, böylece her iki göz aynı nesneye odaklanabilir. Göz kayması olan bir kişi, bu kaslar birlikte çalışmaz. Sonuç olarak, bir göz bir nesneye bakarken, diğer göz başka bir yöne dönerek başka bir nesneye odaklanır. Farklı nesneler üzerinde odaklanan gözlerin bir sonucu olarak, her bir göze beynine farklı bir resim yollanır. Bu elbette beyinde karışıklık yaratır. Çocuklarda, beyin zayıf, sorunlu göz görüntüsünü görmezden gelmeyi öğrenebilir. Ancak, beynin bu yöntemi problemin çözüldüğü anlamına gelmez. Aksine, kapı kalıcı olabilecek görsel kusurlara açılır.







Yukarıda da belirttiğimiz gibi göz kaymasının nedeni çoğu kez belirsizdir. Şaşılık görülen çocukların yarısından fazlasında problem doğar doğmaz ya da doğumdan çok kısa bir süre sonra fark edilir. Aile geçmişinde şaşılık varsa, ailesel yatkınlık nedeniyle yeni doğacak bebekte göz kayması riski de artar. Bu tip bir göz kayması “konjenital şaşılık” yani “doğuştan şaşılık” olarak adlandırılır. Sıklıkla, sorun göz kaslarının gücü ile değil, bu kasların kontrolü ile.

ÇOCUKLARDA GÖZ KAYMASI İLE İLİŞKİLENDİRİLEN DİĞER BAZI DURUMLAR VE HASTALIKLAR ŞUNLARDIR:

Apert sendromu (kafatası-organ gelişiminde kusur olması)

Ateşli hastalıklar

Bebeklik döneminde göze yakın gül lekeleri (hemanjiomlar)

Bebeklik körlüğü

Beyin felci

Beyinde su toplanması (hidrosefali)

Doğumsal kızamıkçık sendromu

Down sendromu

Görme bozuklukları (miyop, hipermetrop, astigmat)

Göz kasları anomalileri

Katarakt

Kazalar, yaralanma ve kafa travmaları

İnkontinentia pigmenti sendromu

Noonan sendromu

Prader-Willi sendromu

Problemli hamilelik veya problemli doğum

Retina kanseri

Travmatik beyin yaralanması

Trizomi 18 (Edwards sendromu)

YETİŞKİNLERDE GÖZ KAYMASI NEDENLERİ

Tedavi edilmeyen göz kaymaları yetişkinlikte devam eder. Bununla birlikte, bazı durumlarda, yetişkinlerde göz kaybına yol açmadan gözün kaymasına neden olabilir. Yetişkinlerde, daha sonra geliştirilen şaşılık genellikle çift görme şikayetleri yol açar. Yetişkinlikte görülen bazı göz kayma nedenleri şu şekilde sıralanabilir:





ÇEŞİTLİ ENFEKSİYONLAR

Çocukluktaki göz kayması tedavisinin yetersiz olması

Diyabet

Felç

Gıda zehirlenmesi

Göz ve kas hastalıkları

Göz yaralanmaları

Görme kaybı

Gözlük takılması gerektiği halde gözlük kullanmamak

Guillain-Barré sendromu

Kalp-damar hastalıkları

Herhangi bir göz hastalığı ya da yaralanma nedeniyle görme kaybı

Hipertansiyon

Kabuklu deniz hayvanı zehirlenmesi

Sinir felçleri

Tiroid hastalıkları

Travmatik beyin yaralanması

Tümörler

GÖZ KAYMASININ TEDAVİSİ



Bebeklerde ve küçük çocuklarda erken kaymayı fark etmek önemlidir. Bu, hem estetik hem de kusurlu olarak gelecekte ortaya çıkabilecek sorunlardan kaçınmanın en iyi yoludur. Bu nedenle, çocuğun gözünde önemli bir sorun olmasa bile, doğumdan hemen sonraki hem de bebeklik dönemindeki göz kontrolleri aksatılmamalıdır.





Çocuklarda göz kayması tedavisi, gözün kayma nedenine göre, görme bozuklukları için gözlük, göz tembelliği varsa sorunsuz gözün kapama bandı ile kapatılması veya ameliyat yöntemleri ile yapılabilir. Ameliyat, en çok başvurulan göz kayması tedavilerinin başında gelir.

Yetişkinlerde ameliyatın yanı sıra gözlük, enjeksiyon ve göz egzersizleri de tedavi seçenekleri arasındadır.