Bebekte gaz sancısı sebepleri, nasıl geçer?
Gaz, bebeğin sindirim sistemindeki hava kabarcıklarını ifade eder aslında.
Bebekler ilk zamanlar beslenirken bol miktarda hava yutar. Bu hava bebeğin midesinde ve bağırsaklarında basınca yol açar. Sonuç olarak ortaya gaz sorunu çıkabilir. Bebeği emzirirken doğru pozisyonda tutmamak. Bu durumda bebek daha fazla hava yutmaktadır. Gaz sancısı genellikle doğumdan sonraki 2-3. haftalarda belirgin hale gelir.
Bebeklerde gaz sancısı nasıl giderilir?
- Bebeğinizi kundak yapın.
- Bebeğinizi hafifçe sallayın.
- Beslenme sonrası ve aralarda sık sık mide gazını çıkarın.
- Karnına masaj yapın.
- Karnına ılık havlu koyun.
- Bebeğinizin hareketini artırın.
- Biberon veya emzik kullanmak gaz miktarını artırabilir.
Gaz sancısında ne yapılabilir?
- Bir anne olarak gaz ve uykusuzluk sebebi olan gıdalardan 4 ay süresince uzak durun.
- Sigara kullanıyorsanız bırakın ve emzirme döneminde kesinlikle sigara kullanmayın.
- İnek sütü içeren mama vermemeye özen gösterin.
- Büyük delikli emziklerden uzak durun. Zira büyük delikli bir emzik bebeğin aşırı hava yutmasına ardından gaz sancısına sebep olacaktır.
- Emzirme yada mamayla besleme sonrası mutlaka bebeğin gazını çıkarın.
- Bebekte sancı başladığında sakin ve soğukkanlı davranıp bir taraftan hafif hareketlerle gazını çıkarmaya çalışırken diğer taraftan dikkatini dağıtacak oyuncaklarla meşgul edebilirsiniz.
- Bebeğiniz aşırı derecede ağlıyorsa birkaç damla gibi çok az miktarda papatya yada rezene çayı içirin.
- Doktora danışmadan bebeğe ilaç vermemeye çok dikkat edin.
Bebeğin gazı nasıl çıkarılır?
Bebeğin gazını çıkarmak için midesinin alt kısmından yukarı doğru hafifçe ovuşturmak, gaza bir çıkış yönü verecektir.
Bebeği kucağınıza alıp kolları ve başı, sizin omuzlarınızdan hafifçe aşağı sarkacak şekilde yerleştirip sırtına masaj yaparak da gazını çıkarabilirsiniz.