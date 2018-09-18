Bebeksizlere 'maca' sömürüsü

Maca; Peru’da yetişen bir bitki.. Türkiye’de nedense yetiştirilmiyor. Oysa bir nev’i turp.. Hem bir besin hem de şifalı bir bitki olarak kullanılmakta.. Maca kökü; karbonhidrat, protein, fiber ve esansiyel mineraller (özellikle selenyum, kalsiyum magnezyum ve demir) açısından zengindir. Ayrıca linolenik asit, palmitik asit, oleik asit, steroller ve polisakkaritler taşıyor.



Erkeklerde:

● Aşırı yorgunluk, bitkinlik ve halsizlik hissine karşı enerji seviyesini yükselterek yardımcı olur.



● Fizikî ve zihnî dinginlik hissi verir.



● Kuvvet verici, dayanıklılık ve atletik performansı artırıcı etkisi vardır.



● Strese karşı fizikî ve zihnî olarak adaptasyon sağlanmasına yardımcı olur.

Kadınlarda:

● Menopoz bozukluklarına



● Mutad ağrılarına



● Romatizmaya



● Yemeklerden önce alınınca zayıflamaya



● Saç dökülmesine



● Saç uzamasına katkısı vardır.

Çocuklarda:

● Yetersiz beslenmeye



● Hiperaktiviteye



● Büyümeyi teşvik etmeye



● Kilo almaya



● Beslenme bozukluklarını gidermeye



● Konsantrasyon bozukluklarına karşı faydaları tesbit edilmiştir.

Bütün bunlara rağmen kısırlığa çare olduğu palavradan ibaret!..