THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Bebeksizlere 'maca' sömürüsü

Özellikle bebeksiz aileler arasında yaygın bir söylentiyle aranan maca bitkisinin ilaç haline getirilmişine bir sürü döviz saçılıyor.

18 Eylül 2018 Salı 11:52
Bebeksizlere 'maca' sömürüsü

Maca; Peru’da yetişen bir bitki.. Türkiye’de nedense yetiştirilmiyor. Oysa bir nev’i turp.. Hem bir besin hem de şifalı bir bitki olarak kullanılmakta.. Maca kökü; karbonhidrat, protein, fiber ve esansiyel mineraller (özellikle selenyum, kalsiyum magnezyum ve demir) açısından zengindir. Ayrıca linolenik asit, palmitik asit, oleik asit, steroller ve polisakkaritler taşıyor.

Erkeklerde:

● Aşırı yorgunluk, bitkinlik ve halsizlik hissine karşı enerji seviyesini yükselterek yardımcı olur.

● Fizikî ve zihnî dinginlik hissi verir.

● Kuvvet verici, dayanıklılık ve atletik performansı artırıcı etkisi vardır.

● Strese karşı fizikî ve zihnî olarak adaptasyon sağlanmasına yardımcı olur.

Kadınlarda:

● Menopoz bozukluklarına

● Mutad ağrılarına

● Romatizmaya

● Yemeklerden önce alınınca zayıflamaya

● Saç dökülmesine

● Saç uzamasına katkısı vardır.

Çocuklarda:

● Yetersiz beslenmeye

● Hiperaktiviteye

● Büyümeyi teşvik etmeye

● Kilo almaya

● Beslenme bozukluklarını gidermeye

● Konsantrasyon bozukluklarına karşı faydaları tesbit edilmiştir.

Bütün bunlara rağmen kısırlığa çare olduğu palavradan ibaret!..

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 11:52
  1. maca bitkisi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Minibüs şoförlerini haraca bağlayan çeteye operasyon! 10 tutuklama
    1. Minibüs şoförlerini haraca bağlayan..
    2. WhatsApp siyah temaya mı geçiyor?
    3. Sohbet ettiği otobüs şoförünün cep..
    4. Çilek ve muzdan sonra elmada da iğne..
    5. “İhracat rakamları mutluluk verecek”
    6. Özel okul teşvik sonuçları 2018 sorgula
    7. Kültür Bakanlığı harekete geçti!..
    8. Fenerbahçe'nin yeni transferi 7 ay..
    9. Çarklar dönüyor üretim yükseliyor
    10. UPS ve FedEx 155 bin personel alımı..
    11. AİHM'den Belçika'ya 'başörtüsü' şoku!
    12. Kritik zirve Avrupa'da geniş yer buldu.
    13. Her üniversitede ayrı bir fırsat var
    14. Dikkat! İstanbul'da bazı yollar..
    15. Şimdi boşlukları doldurma zamanı
    16. Organik ürünlerin doğal olduğuna..
    17. İçişleri Bakanı Soylu'dan kritik..
    18. Türk balığı, tüm dünyada aranan hale..
    19. Kırmızı etten sonra beyaz et için..
    20. Galatasaray 2018 UEFA Şampiyonlar Ligi..
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!

    Günün Karikatürü

    18 Eylül 2018
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    ABD 'rövanş' peşinde! S-400 anlaşması ile ilgili kritik iddia
    ABD 'rövanş' peşinde! S-400 anlaşması ile ilgili kritik iddia