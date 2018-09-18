Bebeksizlere 'maca' sömürüsü
Özellikle bebeksiz aileler arasında yaygın bir söylentiyle aranan maca bitkisinin ilaç haline getirilmişine bir sürü döviz saçılıyor.18 Eylül 2018 Salı 11:52
Maca; Peru’da yetişen bir bitki.. Türkiye’de nedense yetiştirilmiyor. Oysa bir nev’i turp.. Hem bir besin hem de şifalı bir bitki olarak kullanılmakta.. Maca kökü; karbonhidrat, protein, fiber ve esansiyel mineraller (özellikle selenyum, kalsiyum magnezyum ve demir) açısından zengindir. Ayrıca linolenik asit, palmitik asit, oleik asit, steroller ve polisakkaritler taşıyor.
Erkeklerde:
● Aşırı yorgunluk, bitkinlik ve halsizlik hissine karşı enerji seviyesini yükselterek yardımcı olur.
● Fizikî ve zihnî dinginlik hissi verir.
● Kuvvet verici, dayanıklılık ve atletik performansı artırıcı etkisi vardır.
● Strese karşı fizikî ve zihnî olarak adaptasyon sağlanmasına yardımcı olur.
Kadınlarda:
● Menopoz bozukluklarına
● Mutad ağrılarına
● Romatizmaya
● Yemeklerden önce alınınca zayıflamaya
● Saç dökülmesine
● Saç uzamasına katkısı vardır.
Çocuklarda:
● Yetersiz beslenmeye
● Hiperaktiviteye
● Büyümeyi teşvik etmeye
● Kilo almaya
● Beslenme bozukluklarını gidermeye
● Konsantrasyon bozukluklarına karşı faydaları tesbit edilmiştir.
Bütün bunlara rağmen kısırlığa çare olduğu palavradan ibaret!..
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