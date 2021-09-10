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Bebeklerine 'Vladimir Putin' ismini koymak istediler! İzin çıkmadı
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Dünya Bebeklerine 'Vladimir Putin' ismini koymak istediler! İzin çıkmadı
Dünya

Bebeklerine 'Vladimir Putin' ismini koymak istediler! İzin çıkmadı

İsveç'in Halland bölgesinde yenidoğan bebeklerine Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in adını koymak isteyen ailenin talebinin reddedildiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 23:03:00 -
Bebeklerine 'Vladimir Putin' ismini koymak istediler! İzin çıkmadı

İsveç'in Halland bölgesinde yenidoğan bebeklerine Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in adını koymak isteyen ailenin talebinin reddedildiği bildirildi.

Devlet radyosu SR'nin haberine göre, Hallan bölgesindeki Laholms ilçesinde yaşayan çift bebeklerine Vladimir Putin ismini koymak için Vergi Dairesine müracaat etti. Vergi Dairesinden yapılan açıklamada, söz konusu ismin gelecekte çocukta tramvaya sebep olabileceği göz önünde bulundurularak bu talebin reddedildiği belirtildi.

"İsveç İsim Yasası"na göre, ebeveynler çocuklarına vermek istedikleri ismi doğumdan sonra 3 ay içinde Vergi Dairesine bildirmek zorunda. Söz konusu yasa 1982'de soylu olmayan ailelerin çocuklarına soylu ailelerin isimlerini vermelerini önlemek için çıkarılmıştı.

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