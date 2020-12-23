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Sağlık Bebeklerin plasentasında ilk kez mikroplastik tespit edildi! "Siborg" iddiası
Sağlık

Bebeklerin plasentasında ilk kez mikroplastik tespit edildi! "Siborg" iddiası

Bebeklerin plasentasında ilk kez mikroplastik parçacıkları tespit edildi. Vücuttaki mikroplastiklerin sağlık üzerindeki etkileri henüz bilinmiyor, ancak çalışmada araştırmacılar plasentanın önemli rolü nedeniyle muhtemel olarak zararlı plastik parçacıklarının varlığının büyük bir endişe kaynağı olduğu sonucuna vardı. Çalışmayı yöneten Antonio Ragusa ise konuyla ilgili "Bir Cyborg bebeğe sahip olmak gibi" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 18:08:00 -
Bebeklerin plasentasında ilk kez mikroplastik tespit edildi! "Siborg" iddiası

Anne karnındaki bebekleri sarmalayan ve anneyle bebek arasındaki besin, oksijen ve diğer maddelerin alışverişini sağlayan yapı olan plasentada ilk kez mikroplastik parçacıkları tespit edildi. Vücuttaki mikroplastiklerin sağlık üzerindeki etkisi henüz bilinmiyor, ancak bilim insanları parçacıkların, uzun süreli hasara neden olabilecek ya da fetüsün gelişen bağışıklık sistemini bozabilecek kimyasallar taşıyabileceklerini söyledi. Mikroplastik parçacıklarının, annenin yeme içme veya solunumu aracılığıyla plasentaya ulaştığı tahmin ediliyor.

Hem fetüs hem anne tarafında hem de zarın içinde tespit edildi

Çalışma, Environment International dergisinde yayımlandı ve İtalya’nın başkenti Roma’daki San Giovanni Calibita Fatebenefratelli Hastanesi’nde Doğum Bilim ve Jinekoloji Direktörü olan Antonio Ragusa tarafından yönetildi. Çalışmada 6 plasentanın incelendiği ifade edilirken, mikroplastik parçacıkları, normal gebelik ve doğumları olan 4 sağlıklı kadından alınan plasentaların hem fetüs hem anne tarafında hem de fetüsün geliştiği zarın içinde tespit edildi. Ayrıca, bir düzine plastik parçacıklarının bulunduğu, her plasentanın sadece yüzde 4'ünün analiz edildiği bunun da toplam mikroplastik sayısının çok daha yüksek olduğuna işaret ettiği ifade edildi. Analiz edilen tüm parçacıkların mavi, kırmızı, turuncu veya pembeye boyanmış plastikler olduğu ve parçacıkların kaynağının ambalaj, boya, kozmetik veya kişisel bakım ürünleri olabileceği belirtildi. Araştırmacılar, çalışmadaki diğer 2 kadının plasentasında parçacıkların bulunmadığını bunun da farklı fizyolojik yapı, diyet veya yaşam tarzının sonucu olabileceğini ifade etti.

Mikroplastiklerin fetüsler üzerindeki olası etkilerinin fetüsün yavaş gelişmesini de içerdiği belirtilirken, plasentadaki mikroplastiklerin etkisi üzerine bilgi edinmek için daha fazla çalışma yapılması gerektiğine vurgu yapıldı.

"Bir cyborg (siborg) bebeğe sahip olmak gibi"

Çalışmayı yöneten Antonio Ragusa konuyla ilgili olarak “Bir Cyborg (biyolojik ve yapay kısımları olan varlıklara verilen isim) bebeğe sahip olmak gibi; artık sadece insan hücrelerinden oluşmuyor, biyolojik ve inorganik varlıkların bir karışımından oluşuyor” ifadelerini kullandı. Ragusa ayrıca bulguların anneleri şoke ettiğini de belirtti.

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