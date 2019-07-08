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Bebeklerin diş sağlığını ihmal etmeyin

Medicana International Ankara Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Çocuk Diş Hekimi (Pedodonti) Uzm.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:20
Bebeklerin diş sağlığını ihmal etmeyin

Medicana International Ankara Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Çocuk Diş Hekimi (Pedodonti) Uzm. Dr. Nurgül Demir, bebeklerin dişlerinin sağlıklı ve güçlü olmasını sağlamak için önerilerde bulundu.


Çocuklarda 6 ila 12 aylık dönemde çıkmaya başlayan süt dişleri, genellikle çocuk 2,5 ile 3 yaşına geldiğinde tamamlanmış oluyor. Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organisation-WHO) ve Amerikan Pediatrik Diş Hekimleri Birliği, ilk diş hekimi muayenesinin 6 ay ile 1 yas arasında ilk diş çıktıktan sonra yapılmasını öneriyor. Bebeklerin dişlerinin sağlıklı ve güçlü olmasını sağlamak için önerilerde bulunan Uzm. Dr. Nurgül Demir, hem anne sütü hem bebek mamalarının çürük yapıcı özellikleri olduğunu belirtti. Dr. Demir, “Bebeğinizi emzirdikten veya biberon ile besledikten sonra mutlaka dişlerini ve diş etlerini bebek fırçasıyla veya temiz bir gazlı bezle silin. Bu şekilde diş çürüğüne neden olan, bakteri plağı adı verilen yapışkan kaplamadan kurtulmuş olursunuz” önerisinde bulundu.


Bebeklere katkısız, organik süt içirilmesinin uygun olduğunu belirten Dr. Demir, şekerle veya balla tatlandırılmış sütlerin bebeğin çürük riskini artırdığını açıkladı. Bebeklerde sağlıklı ve güçlü dişler için biberon kullanılmamasını öneren Dr. Demir, biberon yerine küçük bardakların veya tatlı kaşıklarının tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Bal ile tatlandırılmış emzik veya biberonlar ile uyutulmanın alışkanlık haline gelmesinin erken çocukluk çağı çürüklerinin temel sebebi olduğunu vurgulayan Dr. Demir, annelere “Bebeğinizi hiçbir zaman balla tatlandırılmış emzik veya biberonlar ile uyutmayın” uyarısında bulundu.


Dr. Demir, “Bebeklerde sağlıklı ve güçlü dişler için özellikle gece uyutmadan önce bebeğinizin dişlerinin yüzeyini temizlemeniz, hiçbir şey yapamıyorsanız su içererek uyutmanız ağız içindeki asidik ve çürük yapıcı ortamın dengelenmesi için çok önemlidir. Çünkü gece tükrük akışı çok azdır ve dişlerin üzerindeki temizleyici etkisi daha azdır. Dişleri yaş grubu için önerilen diş macunu ve yumuşak kıllı bir fırça ile günde en az iki defa fırçalayın. Eğer çocuğunuz tükürme alışkanlığı kazandıysa 3 yaşına geldiğinde florürlü diş macunu kullanmaya başlayın ve sadece bezelye büyüklüğünde diş macunu kullanın. Çocuğunuzun fırçalama sonunda macunu tükürmesini sağlayın. Dört yaşa kadar parmak ya da emzik emme alışkanlığından vazgeçirmeye çalışın” ifadelerini kullandı.


Demir, ayrıca her 6 ayda bir diş hekiminin ziyaret edilmesinin bebeklerin ağız sağlığı için önemli olduğunu belirtti.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:20
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