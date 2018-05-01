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Bebeklerin damak lezzeti anne karnındayken oluşuyor

Bebeklere yemek yedirmek zaman zaman çok zordur. Diğer bebeklerin yediği besinleri sizin bebeğiniz yemek istemiyor olabilir. Peki bebeğinizin bazı yiyecekleri yemek istememesinin sebebini hiç düşündünüz mü?

01 Mayıs 2018 Salı 20:17
Bebeklerin damak lezzeti anne karnındayken oluşuyor

Anne karnında amnion sıvısı ile çevrili olan bebek, sürekli bu sıvıyı yutuyor. Annenin yedikleri süte geçtiği gibi amnion sıvısına da geçiyor. Özellikle aromatik gıdalar amnion sıvısının kimyasını ve tadını değiştiriyor.

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı Dr.Reyhan Erol, "Bebeklerin daha anne karnındayken daha. Haftada tıpkı bir yetişkin gibi tat duyusunun o kadar belirgin seçici geliştiğini biliyoruz. Bir bakıma önce amnion sıvısında bu besinlerle tanışıyor. Çocuk bu sıvıyı sürekli yutuyor." diye konuştu.

Böylece bebek daha doğmadan bazı yiyeceklerin tadına aşinalık kazanıyor, tatları öğreniyor.

"EKŞİ VE ACI YEMEKLER YENDİĞİNDE EMME YUTMA HAREKETLERİ ZAYIFLIYOR"

Erol, annenin yediği ekşi veya acı yemekler yediğinde ultrasonda bebeğin burnunu kırıştırdığı emme yutma hareketlerinin zayıfladığı gözlendiğini belirtti.  Anne adayının yediği besinler bebeğin gelecekteki damak lezzetini oluşturuyor. Bu nedenle bebeğin yemek ayırt etmemesi için annenin yediklerine dikkat etmesi gerekiyor.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 20:17
  1. Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı Dr.Reyhan Erol
  2. anne karnı
  3. bebeklerin ağız tadı

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