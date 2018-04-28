Bebeklerin acıktığını anlamanın yolları

BEBEKLERİN ACIKTIĞINI NASIL ANLARIZ?

Bebekler 2 aylık olana kadar sık sık acıkır. Mideleri çok küçük olduğundan ve anne sütünün hazmı çok kolay olduğundan anne sütüyle beslenen bebekler her 3-4 saatte bir emzirilmelidir. Anneler bebeklerini en son ne zaman emzirdiklerini bilerek bir sonraki emzirme zamanının geldiğini anlayabilir.

Ayrıca bebeğin verdiği açlık sinyalleri de iyi gözlemlenmelidir. Acıkan bebek mızmızlanır, huzursuzlanır. Ağzını hareket ettirir, dilini çıkarır. Anne kucağına alındığında başını annenin göğüslerine götürür ve emmek istediğini vücut diliyle anlatır. Son emzirme seansından sonra 3-4 saat geçmemiş olsa da bebekte bu belirtiler gözlemleniyorsa bebek hemen emzirilmelidir.

2-6 ay arasındaki bebeklerin en önemli iletişim aracı ağlamaktır. Ancak her ağlama acıkma sinyali değildir. Bebek huzursuz ya da rahatsız hissettiğinde, sıkıldığında ve sadece ilgi istediğinde bile ağlayabilir. Bu durumda annelerin bebeklerini iyi tanıması ve açlık ağlamasını diğer ağlamalardan ayırabilmesi gerekir.

Bu aylarda bebeklerin emme süresi 4-5 saatte bir olacağından anne zamanlamaya da dikkat etmelidir. Bebek emdikten 1 saat kadar sonra ağlıyorsa muhtemelen farklı bir sebepten dolayı ağlıyordur.

4-6 ay arasında bebekler ek gıdaya geçiş yapar. Anne sütünün yanında taze sıkılmış meyve suları, sebze çorbaları, patates püresi de yiyebilen bebeklerin acıkma sıklığı gittikçe azalır. Bebekler bu dönemde 3-4 öğün beslenmelidir. Ayrıca etrafında bulunan bir yiyeceğe ilgi gösteren bebeğin acıktığı anlaşılmalı ve bebek bu durumda beslenmelidir.

1 yaşından sonra bebekler daha etkili iletişim kurabilirler. Yiyeceklere yönelen ilgi, ellerini ağızlarına götürmeleri gibi vücut dili hareketleri bebeklerin acıktığına işaret eder. Bu dönemde bebek acıktığını anlatmak için ağlamayı son çare olarak kullanır. Bebeğin acıkma sinyalleri dikkatlice gözlemlenmeli, ağlamasına fırsat verilmeden beslenmelidir.