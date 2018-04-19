Bebekleri uyutan en güzel ninniler

Annelerin bebeklerini uyutmaları konusunda en büyük yardımcılardan biri de ninnilerdir. Ninni yoluyla daha kolay ve deliksiz uyuyan bebekler için en güzel ninnileri sizler ve bebekleriniz için derledik.



İŞTE BEBEKLERİN SEVECEĞİ NİNNİLER...



1- Dandini Dandini Dastana

2- Uyusun da Büyüsün

3- Çamlıbel'den Çıktım Yayan

4- Atem Tutam Men seni

5- Bol soğanlı Börülce

6- Fış Fış Kayıkçı

7- E Bebeğim

8- Annesi Onu Çok severmiş

9- Hoş Geldin Güzel Bebek

yasemin.com'un haberine göre...