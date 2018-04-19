Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bebekleri uyutan en güzel ninniler

Bebeğinizin hızlı bir şekilde uykuya dalmasını kolaylaştıran en güzel ninnileri sizler için derledik....

19 Nisan 2018 Perşembe 01:21
Bebekleri uyutan en güzel ninniler

Annelerin bebeklerini uyutmaları konusunda en büyük yardımcılardan biri de ninnilerdir. Ninni yoluyla daha kolay ve deliksiz uyuyan bebekler için en güzel ninnileri sizler ve bebekleriniz için derledik.


İŞTE BEBEKLERİN SEVECEĞİ NİNNİLER...


1- Dandini Dandini Dastana
2- Uyusun da Büyüsün
3- Çamlıbel'den Çıktım Yayan
4- Atem Tutam Men seni
5- Bol soğanlı Börülce
6- Fış Fış Kayıkçı
7- E Bebeğim
8- Annesi Onu Çok severmiş
9- Hoş Geldin Güzel Bebek

yasemin.com'un haberine göre...

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 01:21
  1. bebek
  2. uyku
  3. ninni

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erken seçimi duyan Perinçek çıldırdı!
    1. Erken seçimi duyan Perinçek çıldırdı!
    2. BAE destekli güçlerin alçaklıkları..
    3. BMGK′da İngiltere ve Rusya arasında..
    4. ETA, kendini feshediyor
    5. Kaçan 'Kedicik'ten Adnan Oktar'a şok!
    6. Ve Galatasaray galibiyetinin ardından..
    7. Bush'lara kötü haber: Tedaviyi..
    8. Tükürük testi ile karın..
    9. Erman Toroğlu'ndan çok sert sözler!..
    10. Sallanan dişler nasıl güçlendirilir?
    11. "Sadettin Köpek bile 'geberdiyse' FETÖ..
    12. Okan Buruk'tan galibiyet yorumu:..
    13. Cristiano Ronaldo'dan Beşiktaş sözleri!
    14. Beşik alırken dikkat edilmesi..
    15. Seleznyov'dan çarpıcı sözler!..
    16. Gezicilerin rezil dizisi 'Mehmed Bir..
    17. Fatih Terim'den bomba açıklamalar! 'En..
    18. Bebekleri uyutan en güzel ninniler
    19. Horlama ve uykuda nefes kesilmesine..
    20. Cengiz Ünder attı, Roma kazandı
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    Meral Akşener'den 'Cem Uzan' taktiği
    Meral Akşener'den 'Cem Uzan' taktiği

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Askerleri 'aç' silahları 'yok'! Türkiye'ye dikleniyorlar
    Askerleri 'aç' silahları 'yok'! Türkiye'ye dikleniyorlar
    CHP'li Altay'dan Erdoğan'a küstah sözler: Bahçeli getirdi, Bahçeli götürecek
    CHP'li Altay'dan Erdoğan'a küstah sözler: Bahçeli getirdi, Bahçeli götürecek