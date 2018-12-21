Bebekleri havaya atarak oynamayın!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Ercan Tutak, bebekle oynarken ve onu uyuturken dikkat edilmesi gerektiğini belirtip, yapılan bazı yanlış davranışlar konusunda da uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Ercan Tutak, bebekle oynarken ve onu uyuturken dikkat edilmesi gerektiğini belirtip, “Bebekleri havaya atarak sevmek bağırsak düğümlenmesi neden olabiliyor" dedi.

DÜŞEBİLİR YA DA BAŞI TAVANA DEĞEBİLİR!

6 ay - 2 yaş arası bebekler konusunda uyarıda bulunan Doç. Dr. Tutak, şu bilgileri verdi; “Bebek, her havaya atılıp tutulduğunda iç organlar yer değiştirebilmektedir. Bağırsağın da dolaşımı bozulmakta hatta her harekette bağırsak bağırsağın içine girebilmektedir. Ayrıca bebeğin başının tavana değmesi ya da tutulamayıp yere düşmesi sonucunda oluşacak travmalar da ciddi sağlık sorunlarına hatta kalıcı sakatlıklara zemin hazırlamaktadır" şeklinde konuştu.

BEBEKLERİ AYAKTA DEĞİL DİZDE SALLAYIN!

Doç. Dr. Ercan Tutak, bebekler uyuması için mümkünse ayakta sallanmaması uyarısında bulunarak, “Eğer sallamadan uyumuyorsa özellikle küçük bebeklerde dize alınıp çok yavaş, bütün gövdesi uyumlu hareket edecek şekilde sallanarak uyutulabilir. Yetişkinlerde beyin dokusu kafatasının içini tamamen doldurmuştur oysa bebeklerde öyle değildir ve her harekette aşırı sallanır. Dolayısıyla beyin dokusunda sinir hücre kaybına yol açabilir. Ayrıca bebekleri koltuk altından kavrayıp sarsmak, kafa öne ve arkaya hızla gidip geleceği için retina kanamalarına ve kafa içi kanamalarına neden olabilir" diye konuştu.